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У Алибасова немного поднялась температура после выхода из комы

Состояние продюсера по-прежнему очень тяжелое.

У Алибасова немного поднялась температура после выхода из комы
Бари Алибасов до сих пор в тяжелом состоянии/globallookpress.com

У продюсера группы «На-На» Бари Алибасова после выхода из медикаментозного сна чуть выросла температура. Как рассказали в справочной службе больницы, где он сейчас находится, если вечером она была в норме — 36,6, то к утру стала 36,8.

Бари Алибасов, Бари Алибасов-младший
У Алибасова растет температура/globallookpress.com

Как ранее сообщил сын Алибасова, его отец еще в течение трех дней будет находиться под бдительным оком врачей. Медики хотят исключить любые риски, сообщает РИА «Новости».

Накануне Бари Алибасов очнулся после пяти дней комы. Напомним, он выпил по ошибке ядовитую жидкость, перепутав ее с соком. При этом легендарный продюсер, которому уже 72 года, не узнал никого, кто находился в тот момент вокруг него. К примеру, он подумал, что его супруга актриса Лидия Федосеева-Шукшина на самом деле врач.

Как сказал Алибасов-младший, его отец сейчас похож на пятилетнего ребенка, за которым надо ухаживать. Кстати, далеко не всем звездам понравилось то, что сын продюсера публиковал снимки из больничной палаты. К примеру, действия Алибасова-младшего осудила телеведущая Ксения Бородина. Она заметила, что находящегося в таком плачевном состоянии Бари Алибасова показывать всему свету было не нужно.

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Бари АлибасовБари Алибасов-младшийЛидия Федосеева-Шукшинасостояние здоровья
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У Алибасова немного поднялась температура после выхода из комы
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