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Пропал любимый кот Бари Алибасова

Скорее всего, животное выбежало из квартиры во время пресс-конференции.

Пропал любимый кот Бари Алибасова
Бари Алибасов лишился любимого кота/globallookpress.com

Любимый кот продюсера группы «На-На» Бари Алибасова по кличке Чуча убежал из квартиры продюсера в неизвестном направлении. Об этом сообщил сын звезды. Бари Алибасов-младший заметил, что во время пресс-конференции несколько дней назад все двери в квартиру были открыты. Скорее всего, животное просто испугалось большого скопления народа и сбежало.

Бари Алибасов, Бари Алибасов-младший
Алибасов остался без любимого кота/globallookpress.com

Как сказал Бари Алибасов-младший, сначала он думал, что кота забрал к себе помощник продюсера Сергей. Но позже стало известно, кто тот животное не забирал.

Как отметил Бари Алибасов-младший, скорее всего, кота кто-то подобрал. Он попросил вернуть его за вознаграждение. Бари Алибасов-младший даже озвучил сумму. Он готов выплатить за кота 800 тысяч рублей. «Также я могу вместо денег предложить бесплатно выступление группы «На-На» на каком-нибудь празднике», — сказал он. Его слова приводит канал НТВ.

Отметим, что Бари Алибасов безумно любит своего кота Чучу. Ходили даже слухи, что когда продюсер очнулся несколько дней назад, то первое, что он спросил, где его кот. После этого якобы он снова провалился в медикаментозный сон.

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Пропал любимый кот Бари Алибасова
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