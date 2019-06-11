Бари Алибасов-младший раскрыл детали выхода отца из комы

Накануне поклонников Бари Алибасова несказанно обрадовала новость о том, что продюсер вышел из комы. Сын руководителя «На-на» раскрыл детали случившегося в интервью порталу Teleprogramma.pro.

больше по теме Садальский посчитал за чудо выход Алибасова из комы Актер опубликовал снимок улыбающегося Бари Каримовича в больничной палате.

По словам Алибасова-младшего, за состоянием отца он следит тщательно. На шестой день с момента, когда 72-летнего продюсера ввели в искусственную кому, сын, как и во все предыдущие дни, приехал к нему в больницу и был невероятно счастлив, когда ему удалось разбудить родителя.

«Я к нему приехал, потормошил, и он открыл глаза. Я пятеро суток не видел эти глаза вместо двух обещанных», – говорит Бари.

Анализы продюсера оказались хорошими. Раны в его внутренних органах затягиваются, лечение помогает. Но есть и плохие новости. Как сообщалось, Алибасов не узнает никого, в том числе сына и жену, Лидию Федосееву-Шукшину. Не знает, как попал на больничную койку, и ведет себя как пятилетний малыш.

«Когда отец проснулся, он начал отнимать у меня телефон и себя фотографировать», – признался сын продюсера.

Сейчас медикам важно не допустить летального внутреннего кровотечения, которое может развиться у Алибасова по мере заживания ожогов пищевода и желудка. Также необходимо подождать, пока восстановится нормальная мозговая активность звездного пациента.

Как добавил Алибасов-младший, пока есть самостоятельно его отец не может: ему не дает глотать большой рубец в пищеводе. Если ситуация не улучшится сама, что вполне возможно, продюсеру предстоит хирургическое вмешательство.