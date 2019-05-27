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«Мини-банда на райончике»: Анна Хилькевич одела дочерей в одинаковые наряды

Актриса минувшие выходные провела с наследницами.

«Мини-банда на райончике»: Анна Хилькевич одела дочерей в одинаковые наряды
Анна Хилькевич. фото: globallook.com

Анна Хилькевич уже три года она состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. У них подрастает трехлетняя дочка Арианна и Мария, которой летом исполнится годик. Актриса без особых проблем справлялась с обязанностями матери, когда у нее был один ребенок. Теперь же ей приходится не просто. В одном из последних интервью девушка пожаловалась, что даже наличие нескольких нянь ее не спасает. Младшая дочка много времени проводит дома, поэтому боится, когда оказывается в общественных местах.

Однако Анна заверила, что теперь старается исправиться. Она выделяет дни, которые проводит с наследницами. Так на днях, артистка поделилась снимком, на котором запечатлена с девочками на улице. В кадре она сидит на лавочке в светлом джемпере с причудливым принтом, джинсах и бейсболке. Девочки одеты под стать ей в одинаковые джинсы, белые футболки и серо-розовые безрукавки с капюшоном.

«Наша мини-банда на райончике. У Яши должна была быть шаурма вместо кукурузы, а у меня светлое нефильтрованное. И нет, Машенька ещё не ходит. Так, балуется и двигается без остановки», — рассказала Хилькевич.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие поразились тому, как быстро растут дети. «Машенька подросла», «Ариша бесподобна», «Судя по профилю Маша — вылитая Яша», «Счастливая», «Вы молодец! Очень жизнерадостный человек! Это здорово!», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Хилькевич не в первый раз наряжает дочек в одинаковые наряды. Она также любит подбирать платья или купальниками для себя и наследниц в одном стиле. Среди звезд подобные семейные образы очень популярны. Несмотря на нехватку времени, Хилькевич успешно совмещает карьеру и материнство. По ее словам, она даже зарабатывает больше мужа-бизнесмена. Оказалось, что быть артисткой — гораздо прибыльнее, чем вести бизнес.

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«Мини-банда на райончике»: Анна Хилькевич одела дочерей в одинаковые наряды
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