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Анна Хилькевич стала героиней нового шоу Дмитрия Шепелева

Телеведущий готовится к премьере собственного проекта.

Анна Хилькевич стала героиней нового шоу Дмитрия Шепелева
Дмитрий Шепелев и Анна Хилькевич. фото: instagram.com/annakhilkevich/

Дмитрий Шепелев раньше работал диджеем на радиостанции, а уже потом стал телеведущим. Чуть больше десяти лет назад молодой человек стал вести караоке-шоу «Можешь? Спой!». Теперь же он выясняет, кто говорит правду, а кто лжет в шоу «На самом деле», которая пользуется особой любовью у зрителей. Карьеру Шепелев успешно совмещает с воспитанием сына Платона, которого родила от него Жанна Фриске. После смерти певицы мальчик живет с отцом.

На днях Шепелев заинтриговал поклонников, сообщив, что трудится над новым проектом. Он опубликовал фото, на котором позирует с известной актрисой Анной Хилькевич. Девушка, по всей видимости, станет героиней одного из первых выпусков его программы. Светловолосая артистка предстала с обновленной прической. Она отрезала себе челку.

«Вот просто не описать удовольствие, которое испытываешь, работая над воплощением собственных идей. Скоро расскажу больше. Готовлюсь», — поделился Дмитрий.

К слову, Анна тоже не стала вдаваться в подробности, но пошутила над тем, что на снимках телеведущий больше похож на ее стилиста.

«Глядя на это фото, можно подумать, что Дима Шепелев сделал мне новое окрашивание и отбелил мне зубы, но на самом деле мы снимали новую весёлую программу Димы», — написала она.

Поклонников заинтересовала надпись, которая виднеется в комнате, где фотографировались Хилькевич и Шепелев. Она гласит: «Всем бублик». Многие предположили, что так и будет называться новая передача. «Ждём с нетерпением, вы лучший!», «Аня такая хорошенькая», «Глядя на это фото, можно подумать, что это Джей Ло рядом с Димой Шепелевым», — прокомментировали пост подписчики.

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Анна Хилькевич стала героиней нового шоу Дмитрия Шепелева
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