Дочки-матери: зачем Хилькевич, Малинина и другие звезды с детьми носят одинаковые вещи

Family Look - новый тренд, который задают звезды. Мы выяснили, кто из артистов любит выбирать схожие комплекты одежды - для себя и своих чад.

Мало кто знает, что это данный тренд пришел к нам из Японии и Южной Кореи. Там не только родители и дети одеваются в одном стиле. Десятки влюбленных парочек облачаются в наряды одинакового цвета и фасона. Так они показывают, что гармонируют друг с другом во всем, включая выбор одежды.

Среди звезд отечественной эстрады не только представительницы прекрасного пола выбирают для себя и детей одинаковые вещи. Звездные отцы тоже проявляют солидарность! Teleprogramma.pro решила выяснить, кто из наших спортсменов, певцов и просто известных личностей готов быть модным, ярким, как и его наследники.

Эмма и Устинья Малинины

Супруга Александра Малинина не просто дружна со своей дочкой Устиньей. Они вместе ходят в спортзал, путешествуют и даже одеваются в одном стиле. 57-летняя Эмма Малинина обладает стройной и подтянутой фигурой. Она выбирает наряды классического кроя для светских раутов, а вот в повседневной жизни ее чаще можно увидеть в джинсах с футболкой. Но стараясь быть во всем похожей с 18-летней Устиньей, она не боится добавлять ярких красок в свой гардероб.

На днях Эмма и ее наследница облачились в цветные мини-платья. Они позировали на лужайке и выглядели почти как сестры-близняшки. В жизни не подумаешь, что это мама с дочерью!

Анна Хилькевич с дочерьми

Звезда «Универа» Анна Хилькевич всегда следит за трендами. Правда, летом прошлого года у нее прибавилось хлопот. Теперь она заботится сразу о двух дочерях, что оказалось не так просто, как думала актриса. Даже в отпуск девушка берет с собой няню, но толком отдохнуть ей все равно не удается. При этом по снимкам артистки в соцсетях сложно догадаться, что ей приходится тяжко с наследниками. Она даже одевает девочек в одинаковые наряды.

Сама Анна охотно практикует family look. Во время недавней поездки в Таиланд с семьей она примерила закрытый купальник с причудливым принтом. Такой же был у ее дочери Арианы, которой скоро исполнится четыре года. Поклонники назвали девочек «куколками» и признались, что на них невозможно смотреть без улыбки.

Мария Горбань с дочерью Стефанией

А вот еще одну актрису Марию Горбань можно смело назвать настоящей любительницей «семейного» стиля. Со своей дочкой Стефанией она регулярно облачается в одинаковые наряды. У нее есть варианты «луков» на любой случай жизни: купальники в одном стиле, платья в горошек, как у Минни из мультфильма «Микки Маус».

Не так давно Горбань решила пройтись с наследницей по магазинам. Даже для такого выхода в свет она выбрала незаурядные наряды в одной гамме.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов

Анастасия Костенко только в прошлом году пополнила ряды молодых мам. Футболисту Дмитрию Тарасову она родила дочку Милану. Уже через несколько месяцев после родов девушка взяла малышку в ее первое путешествие. Похоже, что модель была так рада тому, что у нее появился ребенок, что специально к отпуску заказала семейный комплект одежды.

На снимках с Мальдив Костенко запечатлена в оригинальном купальнике с дельфинами и цветочками. Именно этот принт объединил наряды всей ее семьи. У Тарасова были купальные шорты с таким же рисунком, а Милана сидела на руках у папы в ползунках с теми же дельфинами. Подписчики остались в восторге.

Татьяна Навка и Надя Пескова

Однако на мальдивском побережье была еще одна семья, которая прибегла к семейным образам. Татьяна Навка тоже там отдыхала со своей четырехлетней дочерью Надеждой. Однажды вечером они облачились в одинаковые мини-платья в полоску.

«Моя маленькая копия. Самый большой пример для девочки — это конечно же ее мама! Поэтому, следите за собой, за своими привычками, манерами и мыслями, дорогие мамы», — посоветовала тогда спортсменка.

А позже к ним присоединились и другие члены семьи. Мама Навки, ее племянница и дочка подруги Жасмин тоже облачились в полосатые платья.

Отцы-молодцы: Стас Михайлов

Одним из самых заботливых пап на отечественной эстраде является Стас Михайлов. В его семье целых шестеро детей. Все свободное время артист посвящает наследникам. Во время недавней поездки в Дубай он растрогал поклонников, когда надел кепку, как у своей младшей дочери Маши. Но он все же предпочел черный цвет, а не розовый.

Супруг Нетребко с сыном певицы

Анна Нетребко уже больше трех лет счастлива в браке с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым. От прошлых отношений у нее подрастает сын Тьяго. Мужчина легко нашел общий язык с наследником своей супруги. Более того, они часто носят одинаковые футболки и даже пуховики.

Юсиф доказал, что не только мамы, но и отцы могут быть стильными и во всем гармонировать со своими детьми.

Мнение эксперта

Стилист, ведущая и модный консультант Катерина Гершуни считает, что стиль Family Look очень сильно облегчает жизнь молодым мамам и папам.

«Во-первых, это удобно. Когда вы делаете фотосессию со своей семьей, своим ребенком, то вы не думаете как одеваться, как сочетать цвета, в каком стиле выбирать формат съемки. Вы просто одеваетесь в одинаковую одежду. И снимки получаются очень красивыми! Все выглядит продуманно и четко. Во-вторых, это просто мило, разве нет?!», — пояснил эксперт.

При этом девушка предостерегла наших читателей, что на прилавках магазинов много безвкусной одежды и покупать все одинаковые вещи точно не стоит. Лучше подобрать такие наряды, которые по фасону подойдут, например, и маме и дочке. Гершуни призналась, что классикой в таком случае являются белая футболка и джинсы. По словам стилиста, она сама недавно делала фотосессию для своей семьи именно в этих образах. Также эксперт дала актуальный совет для тех, кто собирается устроить фотосессию на море. «Самым выигрышным цветом будет белый. Если вся семья будет в белом — это идеально», — заверила Катерина.