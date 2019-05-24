Свадебный торт: Потап и Настя Каменских слились в «сладком поцелуе» после десерта

Известные украинские музыканты Потап и Настя Каменских накормили друг друга свадебным тортом во время вечеринки, посвященной их браку. Торжество, напомним, состоялось в элитном ресторане под Киевом.

На кадрах, которые появились на фан-страничке музыкантов в Instagram, можно увидеть, как ведущий вечера произносит в адрес молодоженов слова под общие крики гостей. В это время Потап отламывает кусочек торта и начинает им кормить свою любимую. После этого Потап и Настя сливаются в праздничном поцелуе. Ведущий вечера произносит в их адрес поздравления. В зале очень шумно. Все гости вечера веселятся на полную катушку.

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Свадьба Потапа и Насти стала для многих неожиданной. Дело в том, что этот дуэт существовал с 2006 года. На протяжении пятнадцати лет Настя Каменских была замужем за другим мужчиной. Однако она развелась. В начале весны стало известно, что Потап и Настя вместе и у них любовь.

Интересно, что за последние несколько лет Потап и Настя очень серьезно похудели. Исполнительница благодаря диетам скинула двадцать килограммов, а Потап и вовсе тридцать. Он отмечал, что его партнерша для него всегда пример для подражания. Сейчас она весит всего 60 килограммов. Вес Потапа — 111 килограммов, а когда-то был 140.