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В обнимку с собакой: Настя Каменских показала, с чего начинался день ее свадьбы с Потапом

Певица проснулась вся в цветах, а рядом на кровати находился пес.

В обнимку с собакой: Настя Каменских показала, с чего начинался день ее свадьбы с Потапом
Потап и Настя Каменских/globallookpress.com

Певица Настя Каменских в Instagram рассказала, с чего начинался день ее свадьбы. Она опубликовала снимок, на котором находится вместе со своей собакой. Причем она трепетно целует пса. Также на белоснежной кровати можно увидеть много цветов. Скорее всего, певице их подарил Потап.

«Вот так начался вчерашний день. Он был идеальным», — заявила певица.

Напомним, что Настя Каменских стала женой своего коллеги Потапа, с которым познакомилась еще в далеком 2006 году. Тогда еще никому не известный рэпер искал девушку, которая бы пела припевы в его композициях. Настя Каменских его сразу очаровала. Он разглядел в ней большой талант.

Между тем в 2017 году Потап и Настя Каменских отправились в сольное плавание. Они объявили, что их дуэт распадается. В начале нынешнего года появились первые слухи, что Потап и Настя Каменских вместе. Позже стало известно, что на 23 мая назначена свадьба. Ее детали звезды держали в строжайшем секрете. Торжество состоялось в одном из ресторанов недалеко от столицы Украины — Киева. На нем присутствовали многие звезды шоу-бизнеса. Веселила гостей на сцене Верка Сердючка. Кстати, во время церемонии Потап уронил бутоньерку, что считается плохим знаком. Также пользователи обратили внимание, что пара женилась в мае. Этот месяц, по поверьям, считается неудачным для бракосочетаний.

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Тэги:

звездная свадьбаНастя КаменскихПотап
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В обнимку с собакой: Настя Каменских показала, с чего начинался день ее свадьбы с Потапом
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