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Бывшая жена Потапа устроила на его свадьбе зажигательные танцы с чужим мужем

Продюсер Ирина Горовая веселилась с супругом своей подопечной Нины Дорофеевой Владимиром Дантесом.

Бывшая жена Потапа устроила на его свадьбе зажигательные танцы с чужим мужем
Потап/globallookpress.com

Бывшая жена рэпера Потапа продюсер Ирина Горовая стала одним из главных действующих лиц на свадьбе исполнителя с Настей Каменских. Девушка появилась на празднике в коротком белоснежном платье со шлейфом сбоку. На торжество она пришла вместе с новым бойфрендом, бизнесменом Евгением Артюховым.

Отметим, что Потап сохранил с бывшей женой хорошие отношения. Именно поэтому он и пригласил экс-супругу на свое торжество. Ирина Горовая устроила зажигательные танцы на свадьбе под хит Андрея Губина «Девушки как звезды». Причем танцевала она не только с новым избранником, но и с мужем своей подопечной Нины Дорофеевой — музыкантом Владимиром Дантесом, сообщает портал lime.apostrophe.ua.

Напомним, что свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась накануне, 23 мая. Музыканты познакомились еще в 2006 году, они долго работали вместе — никто не предполагал, что дело в итоге завершится бракосочетанием.

Первые слухи о том, что Потап и Настя Каменских собираются пожениться, появились в начале мая. Детали торжества молодожены до последнего дня держали в секрете. Между тем стало известно, что свадьбу они сыграли в элитном заведении под Киевом. На торжестве можно было увидеть огромное количество звезд шоу-бизнеса. В частности, среди них была Верка Сердючка.

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Бывшая жена Потапа устроила на его свадьбе зажигательные танцы с чужим мужем
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