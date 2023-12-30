Актер Алексей Лукин победил в десятом сезоне шоу «Последний герой»

30 декабря состоялся финал 10-го сезона шоу «Последний герой». Он был очень необычным, так как в участвовали семьи. До финала дошли только три человека: Виолетта Чиковани, Алексей Лукин и папа Ираклия Пирцхалавы Николоз Кснелашвили.
Несмотря на то, что отец певца грузинского происхождения бы самым старшим из всех в лагере и не блистал физической силой, ему удалось в испытаниях пройти препятствия первее Виолетты, поэтому она покинула проект. На остров приехали родные финалистов, которые ранее выбыли Елена Чиковани и Владислав Лукин. Однако в последнем поединке самым стойким оказался Алексей. Ведущая Ксения Бородина объявила его победителем проекта.
Примечательно, что звезда сериала «Ивановы-Ивановы» ранее постоянно проигрывал испытания, но в нужный момент проявил себя. Победу он разделил с отцом. Однако выигрыш в пять миллионов рублей актер захотел разделить с другими участниками шоу – Нико и Ираклию.
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«Я пробыл на острове без связи и удобств 32 дня. Многое про себя узнал и многому научился! Благодарен всем ,кто был причастен к нашей игре. Никогда вас не забуду! Это на всю жизнь!» – заявил Алексей.