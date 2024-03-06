Актер из сериала «Ивановы-Ивановы» Семен Трескунов ищет заработок в Испании

Семен Трескунов заявил, что для него уже два года профессия актер не актуальна. Он уехал в Испанию и не собирается возвращаться. Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» в последнее время учился новым профессиям. Он объявил, что теперь ищет работу, так как ему очень нужны деньги. Артист состоит в браке с Анитой Ахмадуллиной.

«Я в поисках работы, которая позволила бы мне существовать и дальше», — признался Семен.

Он рассказал, что готов писать сценарии и редактировать работы, придумывать концепции для музыкальных клипов и рекламных роликов, а также писать статьи и колонки, а еще сочинять песни. Трескунов отметил, что может выйти на полный рабочий день. Он подчеркнул, что умеет организовывать творческую работу, управлять командой, ассистировать режиссерской группе. Актер готов попробовать себя в качестве режиссера и писателя.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».Семен заявил, что у него уже есть два сценария короткометражных фильмов, написанных на английском языке.