Матвей Лыков: «Через 100 лет никто не будет помнить большинства сегодняшних звезд»

Лет десять назад, в преддверии большого кинодебюта в картине «Он - дракон» (12+), Матвея Лыкова представляли не иначе как «сына Казановы», то есть популярного ленинградского актера Александра Лыкова, звезды культовой саги «Улицы разбитых фонарей» (16+). Хотя на тот момент Матвей был уже известен по всему миру. Правда, в индустрии моды: он работал на самых престижных подиумах США и Европы, входил в топ-50 самых популярных моделей планеты и сотрудничал (до сих пор) с домом Gucci.

Теперь, к счастью для аудитории, Лыков-младший стал куда больше знаком нашему зрителю - он чаще снимается («Туристическая полиция» (16+), «Беспринципные» (18+), «Майор Гром: Игра» (16+), медленно, но верно идя по стопам отца, и имеет шансы в скором времени стать одним из самых успешных русских актеров. «Телепрограмма» побеседовала с Матвеем в связи с выходом третьего сезона комедийного сериала «И снова здравствуйте!» (16+), «Кинопоиск»), где обреченный на бессмертие решала Борис (Андрей Мерзликин) мучается с несуразной клиентурой до потери пульса. У Лыкова в проекте особенная роль Ивана, личного помощника опасной мафиозной вумен Елены (Ольга Сутулова), и поэтому мы обсудили не только дела загробные, но и житейские.

- Матвей, как проявляет себя ваш персонаж в продолжении сериала «ИСЗ»? В чем его правда?

- Его правда заключается в том, что для него не существует никаких ограничений и лимитов в отношении того, что можно делать, если того пожелает его босс Елена.

- А конфликт тогда в чем?

- Ключевой конфликт в том, что он устал. Он на самом деле выгорает и из-за этого немного прокалывается. И как будто бы он действительно очень хочет, но даже сам себе боится в этом признаться, немного отойти от этого всего, потому что работа занимает целиком его жизнь, существование и сознание.

- Как вам партнерство с Ольгой Сутуловой? Часто дает подсказки по работе? Обсуждаете с ней сцены?