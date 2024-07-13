Матвей Лыков: «Через 100 лет никто не будет помнить большинства сегодняшних звезд»

Лет десять назад, в преддверии большого кинодебюта в картине «Он - дракон» (12+), Матвея Лыкова представляли не иначе как «сына Казановы», то есть популярного ленинградского актера Александра Лыкова, звезды культовой саги «Улицы разбитых фонарей» (16+). Хотя на тот момент Матвей был уже известен по всему миру. Правда, в индустрии моды: он работал на самых престижных подиумах США и Европы, входил в топ-50 самых популярных моделей планеты и сотрудничал (до сих пор) с домом Gucci.
Теперь, к счастью для аудитории, Лыков-младший стал куда больше знаком нашему зрителю - он чаще снимается («Туристическая полиция» (16+), «Беспринципные» (18+), «Майор Гром: Игра» (16+), медленно, но верно идя по стопам отца, и имеет шансы в скором времени стать одним из самых успешных русских актеров. «Телепрограмма» побеседовала с Матвеем в связи с выходом третьего сезона комедийного сериала «И снова здравствуйте!» (16+), «Кинопоиск»), где обреченный на бессмертие решала Борис (Андрей Мерзликин) мучается с несуразной клиентурой до потери пульса. У Лыкова в проекте особенная роль Ивана, личного помощника опасной мафиозной вумен Елены (Ольга Сутулова), и поэтому мы обсудили не только дела загробные, но и житейские.
- Матвей, как проявляет себя ваш персонаж в продолжении сериала «ИСЗ»? В чем его правда?
- Его правда заключается в том, что для него не существует никаких ограничений и лимитов в отношении того, что можно делать, если того пожелает его босс Елена.
- А конфликт тогда в чем?
- Ключевой конфликт в том, что он устал. Он на самом деле выгорает и из-за этого немного прокалывается. И как будто бы он действительно очень хочет, но даже сам себе боится в этом признаться, немного отойти от этого всего, потому что работа занимает целиком его жизнь, существование и сознание.
- Как вам партнерство с Ольгой Сутуловой? Часто дает подсказки по работе? Обсуждаете с ней сцены?
С Ольгой Сутуловой в 3-м сезоне сериала «И снова здравствуйте!» (2024). Фото: кадр из фильма
- Работа с Ольгой Сутуловой - это подарок судьбы, учитывая, что это второй проект, в котором мне посчастливилось с ней работать. Потрясающий профессионал, мастер своего дела. Я очень чутко наблюдаю за ее работой, техникой и пытаюсь учиться тому, чего я еще не знаю. Она очень деликатна и никогда не позволяет мне чувствовать, что у меня несоизмеримо меньше опыта по сравнению с ней. Работать с Ольгой одно удовольствие.
- Как считаете, бессмертие, как у главного героя сериала, это тяжкий крест или веселый бонус?
- Это очень тяжкий крест (улыбается). Я даже не знаю, можно ли слово «крест» в данном выражении использовать.
- Вам бы хотелось побыть бессмертным?
- Нет, не хотелось бы.
- Почему?
- Сложно ответить на вопрос «почему?». Наверное, потому, что никто не знает, как это.
«Обсуждаем с папой кино»
- Работа в модельном бизнесе или актерство - что больше похоже на бессмертие? Что увековечит ваш труд?
- Я думаю, что ни актерство, ни модельная работа не могут быть показателями, которые абсолютно точно увековечат труд человека. Мне кажется, что это какие-то единичные случаи. Можно вспомнить великих актеров, актрис, но, как правило, со временем практически все забываются. Я уверен, что через 100 лет никто не будет помнить большинства сегодняшних звезд.
- А ведь у вас есть шанс стать исключением. Харизма, внешность, дар по линии ДНК есть. Так почему зрители редко видят вас в кино и сериалах?
- Наверное, это вопрос не ко мне. На самом деле я снимаюсь довольно умеренно, потому что стараюсь поддерживать баланс между работой и семьей.
- Если бы вас попросили написать роль для себя, какой бы она была?
- Я бы не рассказывал о ней в интервью большим и популярным изданиям. Я бы оставил это в секрете для поддержания интриги.
- Обсуждаете ли вы с отцом киноработы? Как он обычно реагирует на них?
В фильме «Он - дракон» (с Марией Опельянц; 2015). Фото: кадр из фильма
- Конечно же, мы обсуждаем многие киноработы, но, как правило, не мои (смеется) и не его. Мы обсуждаем кино в целом - то, что создается сегодня, что создавалось в последнее десятилетие, то, чего мы еще не видели. И это очень интересно и познавательно. У меня очень насмотренный отец, и он никогда не устает пополнять библиотеку фильмов. С ним интересно беседовать на тему профессии, как и с моей сестрой (Екатерина Лыкова - киновед и преподаватель. - Авт.), потому что она у нас в семье самый, наверное, образованный в этом смысле человек. Она ведет курсы режиссеров и сценаристов при «Ленфильме», направляет нас и подсказывает, что можно посмотреть нового или из мировой классики. Знает всю историю кино и разбирается в этом как очень-очень немногие.
- Хорошо, с бессмертием и наследием решили. А быть сыном такого известного папы и расти в звездной среде - бонус или крест?
- Родители - это святое. Для каждого человека родители и дети - самое главное в жизни. Они такие, какие есть, и не важно, знамениты они или нет.
С отцом Александром Лыковым: кому Казанова, а кому просто папа. Фото: личная страница Матвея Лыкова в социальной сети
- Ну, скажем так, внутренне вам хотелось когда-либо перерасти отца? В творческом или личном смысле доказать, что в чем-то его превзошли.
- Мне кажется, нам как детям всегда хочется что-то доказать родителям, проявить себя, показать, что мы достойны. И во мне, конечно, это чувство тоже присутствует. Я хочу добиться уважения своего отца в той профессии, которой он занимается на протяжении долгих лет и которой теперь занимаюсь я.
«Читаю дочкам Пушкина»
- Поскольку у нас семейный журнал, расскажите, пожалуйста, какими растут ваши дочки. Чем увлекаются, чем удивляют вас?
- Они очень быстро растут, этим и удивляют (улыбается). Я очень много времени уделяю своим детям (дочке Сьенне от шведской модели Джессики Стенерос 5 лет, а дочке Лу 3 года. - Авт.). В принципе, в воспитании детей, на мой взгляд, участие и внимание родителей крайне важно для формирования их психики, разума, особенно в первые, как ни странно, три года жизни.
- Почему именно в эти годы?
- Участие отца в заботе о детях в ранние годы просто необходимо - в противовес мнению, что в детстве отец не так важен в воспитании детей. Внимание, забота и любовь важны как от мамы, так и от папы.
- Читаете ли вы дочерям русские сказки? И если шире: знание русского языка важно для них, как считаете?
У Матвея с Джессикой двое детей: Сьенне 5 лет, а Лу - 3 года. Фото: личная страница Матвея Лыкова в социальной сети
- Я очень люблю читать детям сказки Пушкина. И это одно из многих занятий, которыми мы занимаемся вместе с семьей. Говорю я с ними по-русски, и они, конечно, понимают и знают язык.
- Вы выросли на проспекте Просвещения, в весьма криминальном районе Ленинграда 80 - 90-х. Какой самый важный уличный урок получили там?
- На проспекте Просвещения прошла значительная часть моего детства и юности, которая сформировала меня как личность. Наверное, в то время я познал значение слова «страх», а впоследствии - слова «отвага».
- Любите вы лаконично и изящно формулировать мысли, уходя от неприятных воспоминаний. Тогда максимально прямой вопрос: есть ли планы на остаток лета? Или, может быть, мечта, которую хотелось бы вскоре осуществить.
- Да, есть. Я принимаю участие в очень большом и интересном проекте, который мы готовим к выходу в следующем году и надеемся, что зрители его не пропустят.