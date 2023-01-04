От Регины Тодоренко до Дженнифер Лоуренс: звезды, ставшие родителями в 2022 году

О том, что она беременна, фигуристка Аделина вообще не рассказывала, так что для ее поклонников это стало новостью. Лишь через неделю после рождения малыша она опубликовала пост: «30.10.22. Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь». Ни об отце ребенка, ни о том, кто у нее родился – мальчик или девочка, Аделина ничего не сообщила.

Дженнифер Лоуренс

