От Регины Тодоренко до Дженнифер Лоуренс: звезды, ставшие родителями в 2022 году

Провожая старый год, всегда хочется оглянуться назад и вспомнить еще раз самые позитивные и радостные моменты. Для поклонников многих знаменитостей такими моментами стали рождение детей у кумиров.
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко. Фото: соцсети
Ровно в середине лета – 15 июля – телеведущая родила второго сына, которому дали красивое имя Мирослав. Регина рассказала, что ее муж, Влад Топалов, присутствовал на родах – как и тогда, когда она рожала старшего сына. Однако поклонников поразило даже не это, а то, что и старшему ребенку, трехлетнему Михаилу, позволили находиться в этот ответственный момент рядом с мамой. Предварительно Регина пояснила сыну, что ему придется слышать, как мама будет «рычать как тигр и мычать как корова». Многие осудили телеведущую за это решение.
Мария Шарапова
Мария Шарапова. Фото: Global Look Press
35-летняя теннисистка Мария Шарапова впервые стала мамой летом 2022 года. Своего сына от бизнесмена Александра Гилкса (они не женаты официально) она назвала Теодором. Поклонникам об этом сообщили не сразу, но самые внимательные обо всем догадались, увидев, что статус в аккаунте теннисистки сменился – на «мама». Прошел всего месяц после появления на свет сына, и Мария вернулась к интенсивным тренировкам, занявшись пилатесом и нагрузками в спортзале.
Ольга Сутулова
Ольга Сутулова. Фото: Global Look Press
О рождении долгожданного сына Евгений Стычкин рассказал в соцсети: это произошло 1 июня, в День защиты детей. Малыш стал вторым общим ребенком пары – первый сын, Михаил, родился в 2020 году. Кроме того, у Стычкина есть четверо детей от прежних отношений.
Аделина Сотникова
Аделина Сотникова. Фото: Global Look Press
О том, что она беременна, фигуристка Аделина вообще не рассказывала, так что для ее поклонников это стало новостью. Лишь через неделю после рождения малыша она опубликовала пост: «30.10.22. Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь». Ни об отце ребенка, ни о том, кто у нее родился – мальчик или девочка, Аделина ничего не сообщила.
Дженнифер Лоуренс
Беременная Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо на премьере фильма «Не смотрите наверх» в декабре 2021 года. Фото: Global Look Press
У Дженнифер Лоуренс и Кука Марони родился мальчик. Правда, сама актриса ничего не рассказывала журналистам ни о беременности, ни о родах: ее «интересное положение» рассекретили настойчивые папарацци, засняв Дженнифер с округлившимся животиком.
Монеточка
Певица Лиза Монеточка. Фото: соцсети
Певица Монеточка стала мамой в августе. Роды проходили в Литве – в эту страну она перебралась вместе с мужем, продюсером Виктором Исаевым. У них родилась дочка Нина.
Константин и Валерия Ивлевы
Константин и Валерия Ивлевы с дочкой. Фото: соцсети звезды
Молодая жена знаменитого шеф-повара родила первую дочь. Для Валерии это первый ребенок, а вот у Константина уже есть сын и дочь от первой жены. Девочку назвали Никой, причем никаких разногласий по поводу имени у супругов не было.
Гуф и Юлия Королева
Гуф и Юлия Королева. Фото: соцсети
В мае этого года рэпер Гуф во второй раз стал папой. Жена гуфа, Юлия Королева, долго скрывала пол ребенка. Лишь позднее стало известно, что в их семье на свет появилась девочка. Сын у Гуфа уже есть – его зовут Сэм, его мама – Айза Анохина, первая жена рэпера.
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова
Сергей Шнуров. Фото: Teleprogramma.pro
О том, что он в четвертый раз стал отцом, Сергей Шнуров признался только в сентябре, хотя счастливое событие произошло раньше.
«Детей стало двое, следовательно, купать их стало в два раза длиннее по времени. Я последние года два—три живу в очень большой любви. У меня замечательная жена, двое детей, пять кошек, поющий щегол в клетке — мне настолько классно! Считаю, что это самое важное в жизни, остальное — побочный эффект. Мне очень нравится Ольга, очень нравятся малыши — я кайфую!» - сказал Шнуров на пресс-конференции.
Двое старших детей Шнурова уже взрослые.
Криштиану Роналду
Фото: Global Look Press
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Джорджина Родригес, возлюбленная футболиста Криштиану Роналду, родила ему двойняшек – сына и дочь. К сожалению, при родах мальчик не выжил, и родители не сразу смогли смириться с этим. «Это самая большая боль, которую может испытать любой родитель. Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем», - написали они в соцсети. Новорожденную девочку назвали Беллой Эсмеральдой.