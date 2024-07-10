Давид Манукян о планах стать отцом: «Дочек я назову Николь и Ева»

11 июля в широкий прокат выходит комедия «Не одна дома», главную роль в которой сыграла блогер-миллионник Милана Хаметова. На премьере побывала и корреспондент Teleprogramma.pro.
По сюжету родители Маши уезжают в срочную командировку. Присматривать за девочкой они доверяют няне, которую нашли с помощью модного онлайн-сервиса. Однако женщина не так проста, как кажется, и на самом деле вынашивает коварный план.
Теперь у Маши есть одна ночь на то, чтобы с помощью современных технологий обезвредить эту вероломную интриганку. И в этом ей поможет «умный дом».
Сопродюсером картины выступил блогер Давид Манукян, известный широкой аудитории, как Dava. Он уже четыре года продюсирует и 14-летнюю Милану Хаметову.
«Для нас это не просто комедия. В первую очередь это социальный проект, в котором мы бы хотели напомнить людям о семейных ценностях и о любви», - отметил Давид Манукян в разговоре с журналистом Teleprogramma.pro на премьере картины «Не одна дома».
«Когда придет время, вы увидите Даву-папу»
- Давид, почему ваш фильм напоминает о комедии «Один дома»?
- Для меня это детская история, благодаря которой я каждый раз испытываю ностальгию. Но, к сожалению, в фильме «Один дома» ты уже не увидишь ничего нового. Все эти ремейки уже делали, и они не очень хорошо заходят.
А мы хоть и взяли «Один дома» за основу, но все, что вы увидите в нашем фильме, имеет совершенно противоположную основу. Не хочется спойлерить, но хотелось бы, чтобы картину посмотрели.
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- Нередко вы играете в проекте роль отца Миланы. А в реальной жизни уже готовы к статусу отца?
- Конечно. Естественно, это серьезный шаг для меня. Время покажет. На словах-то мы все готовы. Но это большая ответственность. Ты должен понимать, что воспитание человека требует много внимания, занимает время.
Мне просто не хочется, чтобы у меня родился ребенок, а я бы постоянно находился где-то. И ребенок как раз был бы один дома. Поэтому этот процесс и затягивается. Когда придет время, вы увидите Даву- папу. Чтобы это был человек, который не просто играет отца в фильмах, а реально является отцом и выполняет свою работу с удовольствием.
- Есть Дава-блогер, Дава – певец. А еще?
- Люди не хотят видеть другие грани, которые еще есть. Они видят: «Дава-блогер» и все. И для меня наша картина – непосредственно заявление, что теперь я связан с миром кино.
Давид Манукян и Милана Хаметова. Фото: соцсети Миланы Хаметовой
«Я впервые за долгое время увидел папу»
- Есть еще Дава – участник реалити-шоу «Сокровища императора». Общаетесь ли с коллегами по проекту?
- Где-то видимся, с кем-то здороваемся, пересекаемся. Но у меня, правда, нет на это времени. Я вчера впервые за долгое время увидел папу.
Мне и так становится грустно, потому что мне хочется больше времени проводить с семьей. Но чисто физически я просто не могу этого делать.
- Вернемся к детской теме. Как бы вы хотели назвать детей?
- Для девочек у меня было два варианта: Николь и Ева. А для пацанов еще не придумал.
- Какой должна быть идеальная мама ваших детей?
- Да никогда этого не знаешь. Ты говоришь одно, а потом идет, как идет. Мы предполагаем, а Бог располагает. Как должно быть, так и будет.
- Как вы думаете, каким вы станете отцом?
- Я буду очень сильно переживать. С одной стороны, не хочется быть строгим, но с другой, постараюсь соблюдать какую-то меру, вовремя приобнять и поддержать. Также не хочется как-то наказывать своих детей.
Он только родился, а ты: «Иди зарабатывай деньги и учись жить самостоятельно». Все-таки нужно дать ребенку какое-то правильное понимание жизни.
Dava. Фото: Global Look Press
«Для меня главное – чтобы с ребенком ничего не случилось»
- Вы твердо стоите на ногах в материальном плане?
- Я чувствую себя очень уверенно. Сейчас как раз достраиваю квартиру и там уже есть две детские.
- То есть в идеале у вас будет не один ребенок…
- Я бы хотел троих.
- И наверное, кошку, собаку…
- Когда будут дети, они захотят и собаку, и кошку. Но кошка у меня и так есть.
Кадр из фильма «Не одна дома»
- Милана Хаметова призналась, что уже купила дом. Это вы поспособствовали этому решению?
- Милана очень много работает. В 13 лет она вошла в список Forbes. Все ее заработки проходят через налоговую.
И самое главное – она получает от этого удовольствие. Если она устает, то говорит, что устала и отправляется на отдых. Мы стараемся правильно поймать настроение ребенка, его состояние.
Я не тот человек, который будет заставлять что-то делать, душить, я стараюсь вести себя так, чтобы не сломать психику. Если я вижу, что с ней происходит, какие-то переживания, я стараюсь сразу узнать, в чем дело, где-то поговорить напрямую, где-то – не напрямую. У меня есть отцовские чувства.
Для меня важно – чтобы с этим ребенком не случилось ничего плохого. Это задача номер один. Понятно, что в подростковом возрасте может происходить что угодно. Мы знаем много разных историй.
У меня и самого в 15-16 лет срывало крышу. Но потом ты все-таки приходишь в себя.
- На премьеру фильма пришло куча народа. Каких поклонников среди вашей аудитории все-таки больше: детей или молодых девушек?
- И детей, и родителей. Это семейный контент, который смотрит вся семья. На самом деле, когда я пришел, я увидел, что меня многие поддерживают.
И я очень благодарен за это. Мне очень приятно!
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