Давид Манукян о планах стать отцом: «Дочек я назову Николь и Ева»

Dava. Фото: Global Look Press  

Dava стал сопродюсером семейной комедии и дал интервью Teleprogramma.pro.

11 июля в широкий прокат выходит комедия «Не одна дома», главную роль в которой сыграла блогер-миллионник Милана Хаметова. На премьере побывала и корреспондент Teleprogramma.pro.

По сюжету родители Маши уезжают в срочную командировку. Присматривать за девочкой они доверяют няне, которую нашли с помощью модного онлайн-сервиса. Однако женщина не так проста, как кажется, и на самом деле вынашивает коварный план. 

Теперь у Маши есть одна ночь на то, чтобы с помощью современных технологий обезвредить эту вероломную интриганку. И в этом ей поможет «умный дом». 

Сопродюсером картины выступил блогер Давид Манукян, известный широкой аудитории, как Dava. Он уже четыре года продюсирует и 14-летнюю Милану Хаметову.  

«Для нас это не просто комедия. В первую очередь это социальный проект, в котором мы бы хотели напомнить людям о семейных ценностях и о любви», - отметил Давид Манукян в разговоре с журналистом Teleprogramma.pro на премьере картины «Не одна дома». 

«Когда придет время, вы увидите Даву-папу» 

- Давид, почему ваш фильм напоминает о комедии «Один дома»?  

- Для меня это детская история, благодаря которой я каждый раз испытываю ностальгию. Но, к сожалению, в фильме «Один дома» ты уже не увидишь ничего нового. Все эти ремейки уже делали, и они не очень хорошо заходят. 

А мы хоть и взяли «Один дома» за основу, но все, что вы увидите в нашем фильме, имеет совершенно противоположную основу. Не хочется спойлерить, но хотелось бы, чтобы картину посмотрели. 

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- Нередко вы играете в проекте роль отца Миланы. А в реальной жизни уже готовы к статусу отца? 

- Конечно. Естественно, это серьезный шаг для меня. Время покажет. На словах-то мы все готовы. Но это большая ответственность. Ты должен понимать, что воспитание человека требует много внимания, занимает время.   

Мне просто не хочется, чтобы у меня родился ребенок, а я бы постоянно находился где-то. И ребенок как раз был бы один дома. Поэтому этот процесс и затягивается. Когда придет время, вы увидите Даву- папу. Чтобы это был человек, который не просто играет отца в фильмах, а реально является отцом и выполняет свою работу с удовольствием. 

- Есть Дава-блогер, Дава – певец. А еще? 

- Люди не хотят видеть другие грани, которые еще есть. Они видят: «Дава-блогер» и все. И для меня наша картина – непосредственно заявление, что теперь я связан с миром кино. 

Давид Манукян и Милана Хаметова. Фото: соцсети Миланы Хаметовой

«Я впервые за долгое время увидел папу» 

 - Есть еще Дава – участник реалити-шоу «Сокровища императора». Общаетесь ли с коллегами по проекту? 

 - Где-то видимся, с кем-то здороваемся, пересекаемся. Но у меня, правда, нет на это времени. Я вчера впервые за долгое время увидел папу.

 Мне и так становится грустно, потому что мне хочется больше времени проводить с семьей. Но чисто физически я просто не могу этого делать.

- Вернемся к детской теме. Как бы вы хотели назвать детей?   

- Для девочек у меня было два варианта: Николь и Ева. А для пацанов еще не придумал. 

- Какой должна быть идеальная мама ваших детей? 

- Да никогда этого не знаешь. Ты говоришь одно, а потом идет, как идет. Мы предполагаем, а Бог располагает. Как должно быть, так и будет. 

- Как вы думаете, каким вы станете отцом? 

- Я буду очень сильно переживать. С одной стороны, не хочется быть строгим, но с другой, постараюсь соблюдать какую-то меру, вовремя приобнять и поддержать. Также не хочется как-то наказывать своих детей.

Он только родился, а ты: «Иди зарабатывай деньги и учись жить самостоятельно». Все-таки нужно дать ребенку какое-то правильное понимание жизни. 

Dava. Фото: Global Look Press   

«Для меня главное – чтобы с ребенком ничего не случилось» 

- Вы твердо стоите на ногах в материальном плане? 

- Я чувствую себя очень уверенно. Сейчас как раз достраиваю квартиру и там уже есть две детские.

- То есть в идеале у вас будет не один ребенок…  

- Я бы хотел троих. 

- И наверное, кошку, собаку… 

- Когда будут дети, они захотят и собаку, и кошку. Но кошка у меня и так есть. 

Кадр из фильма «Не одна дома»  

- Милана Хаметова призналась, что уже купила дом. Это вы поспособствовали этому решению? 

- Милана очень много работает. В 13 лет она вошла в список Forbes. Все ее заработки проходят через налоговую. 

И самое главное – она получает от этого удовольствие. Если она устает, то говорит, что устала и отправляется на отдых. Мы стараемся правильно поймать настроение ребенка, его состояние. 

Я не тот человек, который будет заставлять что-то делать, душить, я стараюсь вести себя так, чтобы не сломать психику. Если я вижу, что с ней происходит, какие-то переживания, я стараюсь сразу узнать, в чем дело, где-то поговорить напрямую, где-то – не напрямую. У меня есть отцовские чувства. 

Для меня важно – чтобы с этим ребенком не случилось ничего плохого. Это задача номер один. Понятно, что в подростковом возрасте может происходить что угодно. Мы знаем много разных историй. 

У меня и самого в 15-16 лет срывало крышу. Но потом ты все-таки приходишь в себя.  

- На премьеру фильма пришло куча народа. Каких поклонников среди вашей аудитории все-таки больше: детей или молодых девушек? 

- И детей, и родителей. Это семейный контент, который смотрит вся семья. На самом деле, когда я пришел, я увидел, что меня многие поддерживают. 

И я очень благодарен за это. Мне очень приятно!

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