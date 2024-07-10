Давид Манукян о планах стать отцом: «Дочек я назову Николь и Ева»

11 июля в широкий прокат выходит комедия «Не одна дома», главную роль в которой сыграла блогер-миллионник Милана Хаметова. На премьере побывала и корреспондент Teleprogramma.pro.

По сюжету родители Маши уезжают в срочную командировку. Присматривать за девочкой они доверяют няне, которую нашли с помощью модного онлайн-сервиса. Однако женщина не так проста, как кажется, и на самом деле вынашивает коварный план.

Теперь у Маши есть одна ночь на то, чтобы с помощью современных технологий обезвредить эту вероломную интриганку. И в этом ей поможет «умный дом».

Сопродюсером картины выступил блогер Давид Манукян, известный широкой аудитории, как Dava. Он уже четыре года продюсирует и 14-летнюю Милану Хаметову.

«Для нас это не просто комедия. В первую очередь это социальный проект, в котором мы бы хотели напомнить людям о семейных ценностях и о любви», - отметил Давид Манукян в разговоре с журналистом Teleprogramma.pro на премьере картины «Не одна дома».

«Когда придет время, вы увидите Даву-папу»

- Давид, почему ваш фильм напоминает о комедии «Один дома»?

- Для меня это детская история, благодаря которой я каждый раз испытываю ностальгию. Но, к сожалению, в фильме «Один дома» ты уже не увидишь ничего нового. Все эти ремейки уже делали, и они не очень хорошо заходят.

А мы хоть и взяли «Один дома» за основу, но все, что вы увидите в нашем фильме, имеет совершенно противоположную основу. Не хочется спойлерить, но хотелось бы, чтобы картину посмотрели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

- Нередко вы играете в проекте роль отца Миланы. А в реальной жизни уже готовы к статусу отца?

- Конечно. Естественно, это серьезный шаг для меня. Время покажет. На словах-то мы все готовы. Но это большая ответственность. Ты должен понимать, что воспитание человека требует много внимания, занимает время.

Мне просто не хочется, чтобы у меня родился ребенок, а я бы постоянно находился где-то. И ребенок как раз был бы один дома. Поэтому этот процесс и затягивается. Когда придет время, вы увидите Даву- папу. Чтобы это был человек, который не просто играет отца в фильмах, а реально является отцом и выполняет свою работу с удовольствием.

- Есть Дава-блогер, Дава – певец. А еще?

- Люди не хотят видеть другие грани, которые еще есть. Они видят: «Дава-блогер» и все. И для меня наша картина – непосредственно заявление, что теперь я связан с миром кино.