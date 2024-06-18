Елена Ксенофонтова: «В этом году были периоды на грани эмоционального срыва»

Работать с таким материалом - невероятное удовольствие. Плюс суперкоманда во главе с режиссером спектакля Вадимом Дубровицким - стихийным, порой невыносимым, но очень талантливым. У нас много смен жанра, живой музыки, потрясающие мимы...

- Целый год вы работали над премьерой почти круглые сутки. Но дети - это святое. Готовили еду дома? И правда, что вы не едите мясо?

- Периодически. Кстати, много лет я почти не готовила сама. А потом - то ли обстоятельства, то ли вдохновение, то ли время пришло - и теперь меня уже не остановить. А мясо я не ем уже несколько месяцев. Несколько пережитых ковидов и изменившаяся жизненная философия тому виной. Но детям готовлю - в основном птицу.

- Что касается изменившейся жизненной философии. Вы написали в телеграм-канале, что «изучаете энергии, цифры, психологию, телепатию, законы Вселенной, галактический язык…». Что это за учеба?

- Я шла к этому давно и пришла к 50 годам - параллельно работе погрузилась в учебу. Сейчас вкладываю много сил и возможностей в обучение.

- Это онлайн-учеба? Изучаете психологию?

- Учеба в академии саморазвития проходит онлайн, есть практические курсы. Психология - одна из составляющих моих новых знаний. Мы погружаемся в нумерологию, энергопрактики, медитации, изучаем дыхание, управление осознанностью и матрицей, активизацию чакральной системы и много что еще. Это нечто новое, с чем люди вообще не знакомы, поэтому для многих наши занятия покажутся странными, неведомыми или даже смешными. А для моей души это важная история, которая гармонизирует мое состояние. Поэтому обкладываюсь книгами, бумагами - изучаю, погружаюсь в практики. Сейчас, как губка, впитываю знания, а в будущем хотелось бы помогать людям.

- Долго должна продолжаться ваша учеба, чтобы потом обучать и других людей?

- Люди всю жизнь учатся. Не могу сейчас сказать, сколько мне понадобится времени, чтобы действительно постичь то, что я хочу постичь. Может быть, год, может быть, два, а может быть, пять лет. Конечно, буду делать все, для того чтобы набраться знаний и опыта. Потому что наш век короток, хочется начать реализовывать себя гораздо раньше. Но для этого надо много работать. Я работаю.

«Есть идея делать дизайнерские игрушки»