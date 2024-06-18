Елена Ксенофонтова: «В этом году были периоды на грани эмоционального срыва»

20июня Елена Ксенофонтова выйдет на сцену в премьерном спектакле «Две дамочки в сторону севера» (16+). Работа над постановкой шла непросто. В интервью журналу «Телепрограмма» актриса рассказала о новой работе, учебе и успехах детей.
«Мясо не ем уже несколько месяцев»
- Вы говорите, что премьера спектакля «Две дамочки в сторону севера» для вас особенная. Расскажите, почему.
- Спектакль «Две дамочки в сторону севера» в LA’Театре Вадима Дубровицкого мы репетировали год. Работая над спектаклем, много раз вскрывали что-то новое: «Ах, нет, вот так же!» В этой глубинной истории всегда будет над чем работать и нам, и зрителю. «Две дамочки в сторону севера» - очень сильная и ребусная пьеса Пьера Нотта. Иногда казалось, что моих сил, терпения, терпимости, веры, ресурсов профессиональных, здоровья просто не хватит. Были периоды, когда я была на грани эмоционального нервного срыва. Но мы это сделали. Тут очень много смыслов: и трагических, и смешных - разных. В истории двух главных героинь - сестер Бернадетты и Аннетты (Елена Ксенофонтова и Анна Якунина. - Ред.) как бы сконцентрирована вообще вся боль человечества, и женская в частности.
Их жалко, и ими восторгаешься, потому что сестры по-детски открыты, очень неглупы, самоироничны, но абсолютно несчастны. И никого у них нет, кроме друг друга. Они так долго ждали того момента, когда обретут свободу друг от друга, и понимают, что, наверное, их счастье состоит в том, чтобы быть рядом. С нашими героинями происходят события, которые подталкивают их к тому, чтобы понять, что для них жизнь, свобода, любовь, и насколько они по-настоящему дороги друг другу.
«Две дамочки в сторону севера» - Елена Ксенофонтова и Анна Якунина сыграют 20 июня на сцене Театра эстрады. Фото: Екатерина Швецова/Пресс-служба LA’Театре Вадима Дубровицкого
Работать с таким материалом - невероятное удовольствие. Плюс суперкоманда во главе с режиссером спектакля Вадимом Дубровицким - стихийным, порой невыносимым, но очень талантливым. У нас много смен жанра, живой музыки, потрясающие мимы...
- Целый год вы работали над премьерой почти круглые сутки. Но дети - это святое. Готовили еду дома? И правда, что вы не едите мясо?
- Периодически. Кстати, много лет я почти не готовила сама. А потом - то ли обстоятельства, то ли вдохновение, то ли время пришло - и теперь меня уже не остановить. А мясо я не ем уже несколько месяцев. Несколько пережитых ковидов и изменившаяся жизненная философия тому виной. Но детям готовлю - в основном птицу.
- Что касается изменившейся жизненной философии. Вы написали в телеграм-канале, что «изучаете энергии, цифры, психологию, телепатию, законы Вселенной, галактический язык…». Что это за учеба?
- Я шла к этому давно и пришла к 50 годам - параллельно работе погрузилась в учебу. Сейчас вкладываю много сил и возможностей в обучение.
- Это онлайн-учеба? Изучаете психологию?
- Учеба в академии саморазвития проходит онлайн, есть практические курсы. Психология - одна из составляющих моих новых знаний. Мы погружаемся в нумерологию, энергопрактики, медитации, изучаем дыхание, управление осознанностью и матрицей, активизацию чакральной системы и много что еще. Это нечто новое, с чем люди вообще не знакомы, поэтому для многих наши занятия покажутся странными, неведомыми или даже смешными. А для моей души это важная история, которая гармонизирует мое состояние. Поэтому обкладываюсь книгами, бумагами - изучаю, погружаюсь в практики. Сейчас, как губка, впитываю знания, а в будущем хотелось бы помогать людям.
- Долго должна продолжаться ваша учеба, чтобы потом обучать и других людей?
- Люди всю жизнь учатся. Не могу сейчас сказать, сколько мне понадобится времени, чтобы действительно постичь то, что я хочу постичь. Может быть, год, может быть, два, а может быть, пять лет. Конечно, буду делать все, для того чтобы набраться знаний и опыта. Потому что наш век короток, хочется начать реализовывать себя гораздо раньше. Но для этого надо много работать. Я работаю.
«Есть идея делать дизайнерские игрушки»
Лена Ксенофонтова. 1975 год. Фото: личный архив Елены Ксенофонтовой
- Вы умеете создавать красивые вещи своими руками. Наверняка это не только дизайнерские елки к новогодним праздникам от Елены Ксенофонтовой. Что еще делаете?
- Различные арт-объекты. К примеру, я прошиваю объемные холсты, делаю живые картины. В прошлом году часть выставляла в кукольной галерее. Правда, сейчас все, что было сделано, раздарила, поэтому буду создавать новые. Есть идея делать дизайнерские игрушки, продумываю эскизы. Хочу еще освоить точечную роспись и выполнять в своем стиле. Ну у меня много идей. К примеру, в прошлом году выполнила на заказ красивейшую дизайнерскую люстру - как бы проросшую в дом. Делаю венки (рождественские, весенние) на дома, которые висят и на двери, и внутри, и где угодно. Какие-то интересные арт-композиции. Пока немного отложила эти занятия, так как была загружена выпуском двух премьер.
- А у вас мастерская есть или вы все это делаете дома?
- Пока дома. В планах создать свою мастерскую, расширить команду - привлечь дизайнеров. Знаете, это недешево. Все стоит приличных денег: начать с того же склада для хранения елок.
- А вы изучаете новые дизайнерские идеи, что популярно, или вами руководит вдохновение?
- Меня мало интересует история трендов, я никогда за ними не шла ни в одежде, ни в творчестве. Меня вдохновляет изучение дизайнерских находок (в разных сферах - от архитектуры и интерьера до одежды) с точки зрения истории, эволюции - эти идеи трансформируются в голове в нечто свое. Я человек амбициозный, поэтому мне нравится именно придумывать. Большая часть идей просто рождается в голове - откуда-то они приходят, а я их реализовываю.
- Дети у вас тоже творческие. Судя по соцсетям, ваша 13-летняя дочь Софья занимается музыкой. Какие у нее уже есть планы насчет будущей профессии?
Актриса с детьми (Тимофеем и Софьей) и мамой Валентиной. Фото: личный архив Елены Ксенофонтовой
- Софья окончила в этом году 7-летку музыкальной школы им. Дунаевского по классу фортепиано, при этом она продолжит учиться (еще 3 года как минимум) по классу джазового вокала, и это абсолютно ее выбор. Она очень достойно сдала все экзамены. И, безусловно, одарена, но не могу утверждать, что Сонечка строит далеко идущие планы в этом направлении. Она пока в поиске, и ее бросает в совершенно разные стихии. Я никак на это не влияю, хочу, чтобы дочь сама определилась. Софья - человек разносторонне развивающийся, у нее много интересов: ходит по выставкам, увлекается фотографией. Со следующего учебного года хочет посещать курсы профориентации, изучить, какие теперь есть новые интересные профессии, специальности.
- Софья творческая девочка, и у нее яркая модельная внешность. Не приглашали девочку на детских показах выступать в качестве модели?
- Творческая - от осинки не родятся апельсинки. Да, Сонечка - абсолютно модельная. И недавно ее пригласили на показ, но дочь ответила: «Мама, я не могу». - «Почему?» - «У меня занятия в музыкальной школе». И она не пошла. А я не смогла ее в этом решении переубедить.
- Радостно, когда ребенок говорит, что для него важнее занятия… То есть вы не заставляли дочь заниматься в музыкалке?
- Не стану врать - всякое бывало. Пережили период, когда клавиатура была в слезах и мне пришлось волевым решением сказать: «Нет, ты будешь». Мы выдержали слезы, перетерпели желание все бросить, распилить пианино... Потому что нашли мотивацию и даже начали получать удовольствие от этого волшебного процесса. Спасла ситуация, когда Софья стала заниматься вокалом - и вот тут ей стало понятно, как это взаимосвязано с музыкой, и что одно без другого сложно существует. Появился стимул, и отношения с фортепиано изменились в лучшую сторону. За семь лет обучения на фортепианном отделении нам так и не удалось убедить Сонечку выступить в концерте - она очень волновалась, боялась. В этом году «лед тронулся» на джазовом вокале. За это спасибо замечательному педагогу Елене Апполоновне Цой.
- Неужели вы не будете влиять на выбор профессии дочери?
- Выбирать должна она, это же ее жизнь. Мало ли, как я вижу, мало ли, что я хочу. Могу обратить внимание, подсказать, но решать за ребенка не буду. Это иное поколение - они больше знают, быстрее развиваются. Мы, родители, по возможности, должны многое в этой жизни открывать для детей, чтобы они могли учиться, познавать, видеть, слышать, формировать собственное мнение. Иногда ребенка необходимо к чему-то подталкивать, на чем-то настаивать.
- Вашему сыну Тимофею 21 год. Он сам делал свой выбор профессии?
- Он заканчивает третий курс, учиться еще два года. Тимофей свой выбор делал сам. И я ему была удивлена, притом что понимала: скорее всего, он пойдет в сторону кино. Но все-таки думала, что это будет киноведческая история. А он пошел на продюсирование. Я уважаю его выбор: Тимофей трудится, учится, а там уже жизнь покажет. Сыну это интересно. Он для меня загадочная фигура, поскольку этот человек не пропускает занятий вообще. Даже если я ему в шутку предложу это сделать, то он просто не поймет меня. У меня потрясающие дети, и учатся они сами - им это приносит удовольствие.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Фото: личный архив Елены Ксенофонтовой
Елена Ксенофонтова родилась 17 декабря 1972 года. Окончила ВГИК. С 1999 по 2013 год - актриса театра под руководством Армена Джигарханяна. Снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. Заслуженная артистка РФ. Замужем. Воспитывает сына и дочь.