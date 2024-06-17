Филипп Киркоров о дресс-коде для артистов: «Главное – не стоять в позе прачки»

Недавно отгремели фанфары премии Муз-ТВ «Возвращение». В номинации «Лучшая коллаборация» победу одержали Филипп Киркоров и Люся Чеботина с композицией «Королева». По словам артиста, прошедшая премия для него – это хорошее настроение, встречи с друзьями, коллегами, а также возможность представить свои песни и выгулять наряды.

Кстати, на премии Филипп Бедросович появился в белом костюме и признался, что исходил из принципа минимализма. И самое дорогое в его образе – это перстень от Григория Лепса и браслет от бренда Raskovalova.

А журналистам, в том числе корреспонденту Teleprogramma.pro, Филипп Киркоров рассказал о съемках без дублеров, отношению к дресс-коду и подарках сыну.

«Мы с Дороховым играем братьев»

- Филипп Бедросович, недавно от депутатов Госдумы прозвучало предложение ввести для артистов дресс-код. Что вы об этом думаете?

- Я, например, соблюдаю дресс-код. Допустим, получая приглашение «самый шик» или Black Tie – я считаю совершенно бестактным надевать майку-алкоголичку.

В это время Олег Майами, который представил совместный с Киркоровым дуэт, отмечает, что не очень рад такому предложению. И мол, из-за некоторых личностей всех артистов будут теперь жестко строить (Намекает на выступление Ольги Бузовой в Уфе в день защиты детей). Также певец говорит, что, мол, звезды теперь должны подстраиваться под правила.

Филипп Киркоров (Обращаясь к Олегу Майами): Мы живем в непростое время, и артисты должны подстраиваться. Главное - не пристраиваться. Есть поза, а есть позиция. Главное – не стоять в позе прачки.

- Вы однажды сказали, что любите рок-музыку. А какую именно?

- Я люблю Виктора Цоя, Фредди Меркури, Led Zeppelin. А «Секрет» относится к рок-музыке? Я вчера побывал на мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой» и остался в таком восторге. Анастасия Стоцкая – в главной роли! Пойду туда еще раз!