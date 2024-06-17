Филипп Киркоров о дресс-коде для артистов: «Главное – не стоять в позе прачки»

Филипп Киркоров на сцене премии Муз-ТВ «Возвращение». Фото: пресс-служба премии 

Поп-король пообщался с журналистом Teleprogramma.pro в кулуарах премии Муз-ТВ. «Возвращение».

Недавно отгремели фанфары премии Муз-ТВ «Возвращение». В номинации «Лучшая коллаборация» победу одержали Филипп Киркоров и Люся Чеботина с композицией «Королева». По словам артиста, прошедшая премия для него – это хорошее настроение, встречи с друзьями, коллегами, а также возможность представить свои песни и выгулять наряды.  

Кстати, на премии Филипп Бедросович появился в белом костюме и признался, что исходил из принципа минимализма. И самое дорогое в его образе – это перстень от Григория Лепса и браслет от бренда Raskovalova.  

А журналистам, в том числе корреспонденту Teleprogramma.pro, Филипп Киркоров рассказал о съемках без дублеров, отношению к дресс-коду и подарках сыну. 

«Мы с Дороховым играем братьев» 

 - Филипп Бедросович, недавно от депутатов Госдумы прозвучало предложение ввести для артистов дресс-код. Что вы об этом думаете? 

- Я, например, соблюдаю дресс-код. Допустим, получая приглашение «самый шик» или Black Tie – я считаю совершенно бестактным надевать майку-алкоголичку.  

В это время Олег Майами, который представил совместный с Киркоровым дуэт, отмечает, что не очень рад такому предложению. И мол, из-за некоторых личностей всех артистов будут теперь жестко строить (Намекает на выступление Ольги Бузовой в Уфе в день защиты детей). Также певец говорит, что, мол, звезды теперь должны подстраиваться под правила. 

Филипп Киркоров (Обращаясь к Олегу Майами): Мы живем в непростое время, и артисты должны подстраиваться. Главное - не пристраиваться. Есть поза, а есть позиция. Главное – не стоять в позе прачки. 

- Вы однажды сказали, что любите рок-музыку. А какую именно? 

- Я люблю Виктора Цоя, Фредди Меркури, Led Zeppelin. А «Секрет» относится к рок-музыке? Я вчера побывал на мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой» и остался в таком восторге. Анастасия Стоцкая – в главной роли! Пойду туда еще раз! 

Филипп Киркоров и Олег Майами. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro   

- Вы ведь и сами начали сниматься в фильме «Братья» 

- Накануне премии у меня была ночная примерка костюмов. Там только одного костюма семь видов! Точнее, копий, потому что в процессе съемок.... (Они могут порваться - прим. ред). Они будут настолько экстремальными - два месяца съемочного периода в жару, в экстремальных условиях. 

Можете себе представить, мы с Денисом Дороховым играем братьев. Это все придумал Тимур Вайнштейн. Так что мое здоровье тоже на его совести! 

- Готовитесь к этим съемкам? 

- Я играю без дублеров, все сам всегда. Даже когда в фильме «Любовь в большом городе» меня свешивали с небоскреба, я все делал сам. 

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Филипп Киркоров на сцене премии Муз-ТВ «Возвращение». Фото: пресс-служба премии    

«Это Киркоров в предлагаемых обстоятельствах» 

- А какую роль вы играете – положительную или отрицательную? 

- Киркоров – это какой герой? Положительный или отрицательный? Разный. 

Это Киркоров в предлагаемых обстоятельствах – я так скажу. 

- 29 июня у вашего сына Мартина день рождения. Будете устраивать пышный праздник?

- Нет. У Мартина был юбилей, когда ему исполнилось десять лет. И для этого был повод! А сейчас просто придут друзья. 

- Он уже заказал подарок? 

- Попросил кроссовки.  

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