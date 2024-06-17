Филипп Киркоров о дресс-коде для артистов: «Главное – не стоять в позе прачки»

Недавно отгремели фанфары премии Муз-ТВ «Возвращение». В номинации «Лучшая коллаборация» победу одержали Филипп Киркоров и Люся Чеботина с композицией «Королева». По словам артиста, прошедшая премия для него – это хорошее настроение, встречи с друзьями, коллегами, а также возможность представить свои песни и выгулять наряды.
Кстати, на премии Филипп Бедросович появился в белом костюме и признался, что исходил из принципа минимализма. И самое дорогое в его образе – это перстень от Григория Лепса и браслет от бренда Raskovalova.
А журналистам, в том числе корреспонденту Teleprogramma.pro, Филипп Киркоров рассказал о съемках без дублеров, отношению к дресс-коду и подарках сыну.
«Мы с Дороховым играем братьев»
- Филипп Бедросович, недавно от депутатов Госдумы прозвучало предложение ввести для артистов дресс-код. Что вы об этом думаете?
- Я, например, соблюдаю дресс-код. Допустим, получая приглашение «самый шик» или Black Tie – я считаю совершенно бестактным надевать майку-алкоголичку.
В это время Олег Майами, который представил совместный с Киркоровым дуэт, отмечает, что не очень рад такому предложению. И мол, из-за некоторых личностей всех артистов будут теперь жестко строить (Намекает на выступление Ольги Бузовой в Уфе в день защиты детей). Также певец говорит, что, мол, звезды теперь должны подстраиваться под правила.
Филипп Киркоров (Обращаясь к Олегу Майами): Мы живем в непростое время, и артисты должны подстраиваться. Главное - не пристраиваться. Есть поза, а есть позиция. Главное – не стоять в позе прачки.
- Вы однажды сказали, что любите рок-музыку. А какую именно?
- Я люблю Виктора Цоя, Фредди Меркури, Led Zeppelin. А «Секрет» относится к рок-музыке? Я вчера побывал на мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой» и остался в таком восторге. Анастасия Стоцкая – в главной роли! Пойду туда еще раз!
Филипп Киркоров и Олег Майами. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Вы ведь и сами начали сниматься в фильме «Братья»
- Накануне премии у меня была ночная примерка костюмов. Там только одного костюма семь видов! Точнее, копий, потому что в процессе съемок.... (Они могут порваться - прим. ред). Они будут настолько экстремальными - два месяца съемочного периода в жару, в экстремальных условиях.
Можете себе представить, мы с Денисом Дороховым играем братьев. Это все придумал Тимур Вайнштейн. Так что мое здоровье тоже на его совести!
- Готовитесь к этим съемкам?
- Я играю без дублеров, все сам всегда. Даже когда в фильме «Любовь в большом городе» меня свешивали с небоскреба, я все делал сам.
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Филипп Киркоров на сцене премии Муз-ТВ «Возвращение». Фото: пресс-служба премии
«Это Киркоров в предлагаемых обстоятельствах»
- А какую роль вы играете – положительную или отрицательную?
- Киркоров – это какой герой? Положительный или отрицательный? Разный.
Это Киркоров в предлагаемых обстоятельствах – я так скажу.
- 29 июня у вашего сына Мартина день рождения. Будете устраивать пышный праздник?
- Нет. У Мартина был юбилей, когда ему исполнилось десять лет. И для этого был повод! А сейчас просто придут друзья.
- Он уже заказал подарок?
- Попросил кроссовки.
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