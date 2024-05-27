Яна Чурикова об отношениях: «Реалити-шоу гораздо честнее, чем советы бабушки Агафьи»

В онлайн-кинотеатре KION стартует реалити-шоу «Клиника счастья», в основу которого лег сюжет одноименного сериала. В проекте принимают участие реальные пары, находящиеся на грани развода. И цель экспертов шоу – врачей, психологов и сексологов – не только спасти брак, но и сделать так, чтобы он заиграл яркими красками.
А для этого влюбленные должны попробовать на себе самые смелые и неожиданные практики, что может вывести их отношения на новый уровень. Всего в шоу приняло участие 24 пары.
На премьере реалити-шоу побывал и корреспондент Teleprogramma.pro. И среди гостей встретил телеведущую Яну Чурикову. Она поговорила с журналистами о здоровых отношениях, самом стервозном знаке зодиака и шоу «Новая Фабрика звезд».
«Когда читаю советы от звезд, то просто диву даюсь»
- Яна, как вы думаете, стоит ли сохранять брак ради детей?
- Я бы не стала брать на себя повышенные моральные обязательства говорить миллионам людей: «Друзья, вы вот так делайте, а так – нет».
С этой точки зрения реалити-шоу гораздо честнее, чем советы бабушки Агафьи. Я такой же человек, как и мы все. Поэтому, если мы будем следить за развитием отношений в рамках конкретного проекта, это будет правильнее. Потому что в них участвуют люди, которые решили сохранить брак. Такие же, как и мы – тем и интереснее.
Яна Чурикова на презентации реалити-шоу «Клиника счастья». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Но если мы затронем именно вашу методику…
- Моя методика не подходит никому другому. В этом и есть противоречие нашей профессии. С одной стороны, мы все на виду, с другой, мы также ошибаемся. И наш опыт не подходит кому-то еще, а нам не подходит опыт кого-то другого.
Когда я читаю эти так называемые советы от звезд, я диву даюсь. А когда вижу то, что сама говорила десять лет назад, думаю: «Господи, кто тянул меня за язык».
Человек, снимающий реалити, вряд ли когда-то решится перейти на другую сторону, потому что это, правда, довольно сложно. Но если уже решился, и ты в кадре, то не бойся, не сдавайся, борись. Понимай, что ты пришел туда, где приходится немного жить наизнанку.
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- А как построить здоровые отношения?
- Здоровых отношений без принятия себя и без диалога не построишь. Это именно те формулы, которые работают для всех. Если вы себя не любите, то вы больше никого не полюбите.
Яна Чурикова. Фото: Global Look Press
«Я не очень следила за «Новой Фабрикой звезд»
- Кто, на ваш взгляд, самый стервозный знак зодиака?
- Вы разговариваете со Скорпионом. Многие считают, что именно Скорпион – самый стервозный знак зодиака. Хотя тут много стереотипов. И их тоже правильные люди пишут с воображением.
- Что вы думаете о шоу «Новая Фабрика звезд»?
- Я не очень следила за этим проектом, но очень рада, что, насколько мне это показалось, там победила достойная девушка. Ну по крайней мере, мне было интересно наблюдать за развитием событий и как на сей раз сработает эта машина.
Поэтому, наверное, если вы хотите развернутого комментария, то я вряд ли его вам дам. Но шоу продолжается!
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