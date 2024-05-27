Яна Чурикова об отношениях: «Реалити-шоу гораздо честнее, чем советы бабушки Агафьи»

В онлайн-кинотеатре KION стартует реалити-шоу «Клиника счастья», в основу которого лег сюжет одноименного сериала. В проекте принимают участие реальные пары, находящиеся на грани развода. И цель экспертов шоу – врачей, психологов и сексологов – не только спасти брак, но и сделать так, чтобы он заиграл яркими красками.

А для этого влюбленные должны попробовать на себе самые смелые и неожиданные практики, что может вывести их отношения на новый уровень. Всего в шоу приняло участие 24 пары.

На премьере реалити-шоу побывал и корреспондент Teleprogramma.pro. И среди гостей встретил телеведущую Яну Чурикову. Она поговорила с журналистами о здоровых отношениях, самом стервозном знаке зодиака и шоу «Новая Фабрика звезд».

«Когда читаю советы от звезд, то просто диву даюсь»

- Яна, как вы думаете, стоит ли сохранять брак ради детей?

- Я бы не стала брать на себя повышенные моральные обязательства говорить миллионам людей: «Друзья, вы вот так делайте, а так – нет».

С этой точки зрения реалити-шоу гораздо честнее, чем советы бабушки Агафьи. Я такой же человек, как и мы все. Поэтому, если мы будем следить за развитием отношений в рамках конкретного проекта, это будет правильнее. Потому что в них участвуют люди, которые решили сохранить брак. Такие же, как и мы – тем и интереснее.