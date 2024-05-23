Звезда «Ворониных» Георгий Дронов о съемках и личном: «В этой кинодеревне снимались обе части «Холопа». А потом туда зашли мы»

25 июня в театре на Трубной состоится премьера спектакля «А это, как два крыла...». Постановка рассказывает о сложных взаимоотношениях импресарио Жозефа Шюрмана с двумя его музами — актрисами Сарой Бернар и Элеонорой Дузе. Обе играли в жизни мужчины ключевую роль, однако он не мог сделать выбор между ними. Для него эти две блистательные женщины были как два крыла!

Образ импресарио на подмостках воплотил актер Георгий Дронов. В интервью Teleprogramma.pro артист рассказал о любви и аплодисментах, самом ярком подарке в своей жизни и отношении к искусственному интеллекту.

«Мой герой — свидетель этих ярких эмоций»

— Георгий, расскажите, пожалуйста, подробнее о своем герое.

— По сюжету пьесы это импресарио, который работал с этими двумя великими актрисами. И любовь одной он отвергал, а любви второй так и не добился.

Пьеса написана как некие мемуары Жозефа Шюрмана, антрепренера этих двух знаменитых артисток — Элеоноры Дузе и Сары Бернар. Это воспоминания о двух самых ярких представительницах театральной эпохи того времени, чем они были для него. А они, как становится понятно из названия нашего спектакля, были для этого человека как два крыла, без которого он не мог жить. И без одной, и без другой.

С Сарой Бернар, с ее выдумками и импульсивным творческим характером связана целая череда скандалов и авантюр. А более спокойная Элеонора Дузе является ее полной противоположностью. Ну и, конечно, это спектакль о том, как они жили, как соперничали друг с другом, но в то же время любили и помогали друг другу.

Эта постановка о великих личностях. Когда личность достигает таких высот, как эти две артистки, в первую очередь находится место и прощению, в том числе своего самого главного врага — Элеоноры Дузе, которая всю жизнь соперничала с Сарой Бернар, — в славе, в аншлагах в зале, в поклонниках, в овациях. И в конце жизни Сара все-таки прощает свою конкурентку. Спектакль — об очень ярких эмоциях, а мой герой — их свидетель.

И только очень спокойный, терпеливый, достаточно взвешенный человек может выдерживать необузданный темперамент таких экспрессивных натур. Это и мой герой, безусловно, с бурлящими страстями внутри него.

То есть за внешней оболочкой скромности и мягкости скрывается сердце, способное на большие чувства.

— В спектакле задается вопрос: «Что важнее: любовь или аплодисменты»? А как бы вы сами на него ответили?

— Я бы хотел уточнить. Вопрос звучит так: «Что в театре важнее: любовь или аплодисменты?»

— И что же?

— Любовь, конечно. Вы знаете, я по своему опыту могу сказать, что иногда бывает так, что тебе нравится спектакль, а он не пользуется успехом у зрителей. Однако тебе нравится его играть, потому что у тебя есть любовь, а аплодисментов нет.

А порой случается и наоборот. Обычная антрепризная комедия, переписанная для того, чтобы не платить авторских прав, пользуется колоссальным успехом у публики и собирает оглушительные овации. Что выбрать в этой ситуации? Я не знаю.

Мне кажется, любовь и овации — это опять же два крыла, и нужны оба.