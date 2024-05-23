Звезда «Ворониных» Георгий Дронов о съемках и личном: «В этой кинодеревне снимались обе части «Холопа». А потом туда зашли мы»

25 июня в театре на Трубной состоится премьера спектакля «А это, как два крыла...». Постановка рассказывает о сложных взаимоотношениях импресарио Жозефа Шюрмана с двумя его музами — актрисами Сарой Бернар и Элеонорой Дузе. Обе играли в жизни мужчины ключевую роль, однако он не мог сделать выбор между ними. Для него эти две блистательные женщины были как два крыла!
Образ импресарио на подмостках воплотил актер Георгий Дронов. В интервью Teleprogramma.pro артист рассказал о любви и аплодисментах, самом ярком подарке в своей жизни и отношении к искусственному интеллекту.
«Мой герой — свидетель этих ярких эмоций»
— Георгий, расскажите, пожалуйста, подробнее о своем герое.
— По сюжету пьесы это импресарио, который работал с этими двумя великими актрисами. И любовь одной он отвергал, а любви второй так и не добился.
Пьеса написана как некие мемуары Жозефа Шюрмана, антрепренера этих двух знаменитых артисток — Элеоноры Дузе и Сары Бернар. Это воспоминания о двух самых ярких представительницах театральной эпохи того времени, чем они были для него. А они, как становится понятно из названия нашего спектакля, были для этого человека как два крыла, без которого он не мог жить. И без одной, и без другой.
С Сарой Бернар, с ее выдумками и импульсивным творческим характером связана целая череда скандалов и авантюр. А более спокойная Элеонора Дузе является ее полной противоположностью. Ну и, конечно, это спектакль о том, как они жили, как соперничали друг с другом, но в то же время любили и помогали друг другу.
Эта постановка о великих личностях. Когда личность достигает таких высот, как эти две артистки, в первую очередь находится место и прощению, в том числе своего самого главного врага — Элеоноры Дузе, которая всю жизнь соперничала с Сарой Бернар, — в славе, в аншлагах в зале, в поклонниках, в овациях. И в конце жизни Сара все-таки прощает свою конкурентку. Спектакль — об очень ярких эмоциях, а мой герой — их свидетель.
И только очень спокойный, терпеливый, достаточно взвешенный человек может выдерживать необузданный темперамент таких экспрессивных натур. Это и мой герой, безусловно, с бурлящими страстями внутри него.
То есть за внешней оболочкой скромности и мягкости скрывается сердце, способное на большие чувства.
— В спектакле задается вопрос: «Что важнее: любовь или аплодисменты»? А как бы вы сами на него ответили?
— Я бы хотел уточнить. Вопрос звучит так: «Что в театре важнее: любовь или аплодисменты?»
— И что же?
— Любовь, конечно. Вы знаете, я по своему опыту могу сказать, что иногда бывает так, что тебе нравится спектакль, а он не пользуется успехом у зрителей. Однако тебе нравится его играть, потому что у тебя есть любовь, а аплодисментов нет.
А порой случается и наоборот. Обычная антрепризная комедия, переписанная для того, чтобы не платить авторских прав, пользуется колоссальным успехом у публики и собирает оглушительные овации. Что выбрать в этой ситуации? Я не знаю.
Мне кажется, любовь и овации — это опять же два крыла, и нужны оба.
— Ну а в жизни что важнее? Совместить ведь все сложно…
— А поэтому мы и летаем, потому что трудно совместить. Они то вместе, то порознь. И взмах крыльев виден со стороны.
— Вашему персонажу приходится выбирать между двумя женщинами. Бывали ли у вас в жизни случаи, когда вам приходилось делать сложный выбор? Необязательно между женщинами. Можно привести пример из творчества, например, когда выбирали между двумя проектами.
— Конечно, и я расстраивался, делая такой выбор. Просто бывают такие моменты, когда уже действуют какие-то обязательства в подписанном контракте. И они не совпадают с новым предложением, хотя очень бы этого хотелось.
Безусловно, я переживаю, но с другой стороны успокаиваю себя тем, что, возможно, это не мое, потому что иначе все бы приложили большое количество усилий, чтобы проект был реализован именно с моим участием.
— В этом случае говорят: «Не судьба». А вы верите в судьбу?
— Да, конечно.
«Самый яркий подарок — это моя дочка»
— 7 апреля у вас был день рождения. Как вы его отметили?
— Очень скромно. В последнее время я нахожусь в такой беготне, что даже не все родственники были. Мы отметили дома, совсем узким кругом. Я бы даже сказал: в проходном общем порядке. Ну, ничего, нагоним.
— Какой самый необычный подарок на день рождения вам доводилось получать в своей жизни?
- У меня в жизни было такое количество ярких эмоций, что я даже не могу вспомнить сразу.
Но, наверное, самый яркий подарок — это моя дочка. Она родилась 28 марта, совсем недалеко от моего дня рождения, и можно сказать, что я приурочил ее появление к празднику. Считаю ее своим главным подарком.
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«Я решил повременить с верховой ездой»
— В фильме «Казачок» вы сыграли казака Чурилу. Специально для съемок была выстроена целая кинодеревня. Она еще сохранилась? Что вас больше всего поразило в ней?
— Да. Эта кинодеревня вообще создавалась для другого проекта — для фильма «Батальон», где одну из главных ролей играла известнейшая артистка Театра Вахтангова Мария Аронова.
Также в этой кинодеревне снимались обе части «Холопа». А потом туда зашли мы. Основные здания кинодеревни остались, просто были внесены определенные изменения: эпохальные, антуражные, декорированные. Дома дополнительно декорировали, чтобы все-таки они чем-то выделялись.
Эти места под Псковом настолько удивительно пейзажные, что, стоя на пригорке, прямо видишь русские просторы с уходящими вдаль лесами, с потрясающими облаками, каждый день меняющими свою форму.
Мы любовались этими реками с песчаным дном, которые извиваются по равнине. Мы купались на съемочной площадке, и нам не хотелось уезжать из этого места, потому что мы по-настоящему с ним сроднились.
— А приходилось осваивать какие-то дополнительные навыки, например, верховой езды?
— Я просто в недостаточно хорошей физической форме сейчас, чтобы заниматься верховой ездой. У нас же года все-таки прибавляются, а не убавляются. Может быть, я и чувствую себя на 20 лет, но у меня довольно солидный возраст — 53 года. Поэтому я решил повременить с верховой ездой. (Смеется.)
А вот фланкировку — умение управляться шашкой — я вспоминал. У нас на площадке присутствовали казаки, каскадеры, которые принимали участие в съемочном процессе.
Георгий Дронов на съемках фильма «Казачок». Фото: телеканал ТНТ
— Действие «Казачка» происходит в XVII веке. А в какое историческое время вы бы хотели попасть, если бы вам теоретически представилась такая возможность и с каким историческим персонажем познакомиться?
— Самый важный человек, с которым хотелось бы поговорить, — это Иисус Христос. А вообще, мне уже задавали этот вопрос, и я думал над ответом достаточно долго. Ведь таких исторических персонажей много.
Например, хотелось бы пообщаться с Иваном Грозным, чтобы узнать, действительно ли он настолько грозный… Хотя нет ли опасности того, что тебя посадят на кол? (Смеется.)
Но если честно, мне бы хотелось оказаться не в прошлом, а наоборот, в будущем. Я очень люблю фантастику и хотелось бы посмотреть, что же нас ждет дальше.
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«Я бы не запускал искусственный интеллект в творческие сферы»
— Говорят, будущее за искусственным интеллектом. А вы как раз приняли участие в съемках ситкома «Сидоровы», созданного по сценарию нейросети. Поделитесь, пожалуйста, полученным опытом.
— Возможно, за новыми технологиями и будущее, но пусть оно будет связано с унитарными, функциональными областями жизни человека, например, распределением маршрутов беспилотного такси, чтобы не было пробок в городе, составлением более удачных алгоритмов производственных циклов, пускай даже настройкой операционного оборудования и проведения операций, там где нужна ювелирная точность, и может справиться только искусственный интеллект.
А вот в творческие сферы я бы его не запускал. Возможно, вы можете мне возразить: «А как же тот искусственный интеллект, который обыгрывает гроссмейстеров в шахматы?»
Во-первых, не всегда обыгрывает, а во-вторых, шахматы — это все же математически-логическая игра. В ней просчитаны все ходы. А творчество все-таки зачастую связано с парадоксальными решениями либо парадоксальными репликами у персонажа. И тогда мы получаем театр абсурда.
Отдельную нишу в зоне творчества занимает юмор. Я считаю, что в базу памяти искусственного интеллекта просто не влезет весь этот массив информации, который связан с возможностью шутить и подтрунивать над какими-то вещами.
Не все художники в состоянии рисовать полотна удачно. Не все писатели могут создать какие-то интересные произведения. И потом, что за почерк будет у искусственного интеллекта?
Ведь каждого писателя мы узнаем по почерку — Толстого, Пушкина, Гоголя, Ильфа и Петрова или, в конце концов, кого-то из современных авторов. А что делает искусственный интеллект? Винегрет!
В него засовывают сценарии с совершенно разной тематикой, и потом он выдает что-то среднестатистическое. Но мы все это среднестатистически и сыграли!
Георгий Дронов. Фото: Global Look Press
— Основная сложность была в запоминании текста?
— Нет. Основная сложность заключалась в создании образа, потому что было непонятно, отчего отталкивался искусственный интеллект. Он написал диалоги, но почему персонаж говорит именно так, а не по-другому?
Мне было непонятно, поскольку искусственный интеллект не дал никакой предыстории. У наших американских коллег-сценаристов есть такое понятие, как «библия персонажа». Оно обуславливает характеры героев и объясняет основные столкновения, на почве чего происходят те или иные ситуации.
Нейросеть не дала нам этой наводки, не объяснила, на чем мы, как актеры, должны концентрироваться, она нам просто выдала некие диалоги и некую свою идею, общее место. Это место мы и сыграли.
Чтобы создать свой образ, актер должен оттолкнуться от как можно большего количества предлагаемых обстоятельств. Для того, чтобы стать эксцентричным, для начала нужно найти центр.
По-моему, Мейерхольд говорил применительно к своей биомеханике: прежде чем стать смешным, нужно выявить суть, понять, что смешного в твоем персонаже. А этого дано не было. И мы фантазировали долго, заполняли некие исходные пустоты, которые предоставил нам искусственный интеллект в качестве своей сделанной работы.
— На какой стадии сейчас находится сериал «Костя-Вера», в которой появится семья Ворониных?
— На уровне кастинга и написания сценария. Я пока не знаю, но, возможно, они начнутся этой весной.