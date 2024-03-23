«Вот в кого пошел младший сын Преснякова»: россияне восхитились тем, как выглядит мама Подольской в 75 лет

Наталья Подольская зачастую выходит на сцену с мужем Владимиром Пресняковым. Они вместе уже больше 13 лет, но им удается сохранить гармонию в отношениях. Певица не скрывает, что порой ей бывает трудно, так как она воспитывает двоих детей и строит карьеру.
Но ей всегда готовы помогать родные. Артистка находится в хороших отношениях с тестем и свекровью. Владимир Пресняков-старший с женой Еленой часто приезжают к ним в гости. А также у Подольской теплые отношения с мамой Ниной Антоновной. 22 марта она поздравила ее с юбилеем.
В соцсети Подольская выложила трогательные семейные фото. Она позировала с родительницей и своим младшим сыном Иваном, которому три года. На других фото с певицей также красуется сестра-двойняшка Юлиана. У звезды также есть старшая сестра Татьяна и младший брат Андрей.
Наталья Подольская с мамой и младшим сыном. Фото: соцсети Наталья Подольская
«Несмотря на то, что нас у мамы трое, мама – это моя мама. Точка. Так было всегда. Сестры не обижаются. И сегодня у "моей" мамы день рождения - 75 лет. Маме я обязана своей профессией. Именно она в 9 лет отвела меня за ручку во Дворец Пионеров г. Могилева в театр-студию "Радуга" и все стало на свои места в моей жизни.
И я не упускаю возможности поблагодарить ее за это снова и снова. Самая ласковая, самая нежная, очень нужная моя мамочка, желаю тебе здоровья, настроения, но а любить тебя больше просто невозможно», – написала Наталья.
Многие подписчики удивились, что у артистки такая большая семья. Другие были восхищены тем, как выглядит ее мама. Некоторые фанаты посчитали, что сын Подольской Иван пошел в бабушку.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков часто собирают родных вместе. Фото: соцсети Натальи Подольской
«Трое? Я думала у вас одна сестра только», – призналась samira_.6233.
«Она красавица у вас и самый надежный ангел-хранитель», - считает karinazvereva_travel.
«Какая мама богатая! Такие дети, внуки. Все дружные. А как нежно Владимир обнимает вашу маму на фото», – отметила tanya_warmi.
«Мама, наш ангел. Как хорошо, что есть любовь, между вами. Мама прекрасно выглядит. Так держать», – высказалась natalisandmann.
«Внешне вы больше на папу похожи, но складывается впечатление, что вы по характеру с мамой похожи, мягкая и добрая!», – написала oksanareschke.
«Вот в кого пошел младший сын Преснякова! Ваня копия бабушки», – уверена TodGa55.
«Мама красавица, молодо выглядит! Желаю дожить до 100 летнего юбилея!» – сказала gulmira_esmagambetova.
Наталья Подольская с мамой и сестрой-двойняшкой. Фото: соцсети Натальи Подольской
У Подольской также растет сын Артемий, которому восемь лет. Недавно певица признавалась, что наследник проявляет свой характер. По ее словам, он не хочет ходить в школу не любит, когда его обнимают. Супруги несколько раз в год возят детей на море. Они уже были в Турции, Египте, на Мальдивах и в нескольких европейских странах.
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А когда случаются праздники, то Наталья устраивает застолья. Зачастую она готовит сама, устраивая посиделки с родными. Звезда не скрывает, что у нее есть няни. С недавних пор она еще ведет свою передачу «Ваша Наташа», где делится опытом в воспитании детей и общается с другими звездными родтелями.
Владимир Пресняков сразу нашел общий язык с тещей. Фото: соцсети Натальи Подольской