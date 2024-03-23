«Вот в кого пошел младший сын Преснякова»: россияне восхитились тем, как выглядит мама Подольской в 75 лет

Наталья Подольская зачастую выходит на сцену с мужем Владимиром Пресняковым. Они вместе уже больше 13 лет, но им удается сохранить гармонию в отношениях. Певица не скрывает, что порой ей бывает трудно, так как она воспитывает двоих детей и строит карьеру.

Но ей всегда готовы помогать родные. Артистка находится в хороших отношениях с тестем и свекровью. Владимир Пресняков-старший с женой Еленой часто приезжают к ним в гости. А также у Подольской теплые отношения с мамой Ниной Антоновной. 22 марта она поздравила ее с юбилеем.

В соцсети Подольская выложила трогательные семейные фото. Она позировала с родительницей и своим младшим сыном Иваном, которому три года. На других фото с певицей также красуется сестра-двойняшка Юлиана. У звезды также есть старшая сестра Татьяна и младший брат Андрей.