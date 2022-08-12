Неприятный сюрприз: пляжи в Сочи оказались переполнены отдыхающими

Недавно эксперты оценили стоимость туров за границу. Россияне были готовы отдать 50 тысяч рублей за тур.
Однако цены на билеты в этом сезоне выросли из-за подорожания топлива и закрытия неба Евросоюзом для российских самолетов. Проблемы появились и с шенгенскими визами, которые получить стало сложнее.
Поэтому неудивительно, что многие рвали в Сочи и Крым. Однако даже местные жители были поражены, когда пляжи оказались переполнены. 10 и 11 августа в Сети появились кадры с одного из главных сочинских пляжей.
Выяснилось, что там яблоку негде упасть. Особенно сильно расстроены те, кто только приехал отдыхать, но комфортно позагорать у них просто нет возможности.
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Пользователи Сети, которые сейчас находятся в Сочи, подтвердили, что в этом году на городских пляжах буквально некуда постелить полотенце, поэтому приходится даже загорать стоя.
«В Адлере также, совсем нет места», «Вчера в такой же давке купались», «В этом году тут вся страна, придется подвинуться», «Подтверждаю! Пляжи забиты до отказа. Вот денег местные жители поднимут за сезон на нас», – стали писать очевидцы.
Напомним, что в августе на неделю на двоих средний чек на отдых в Турции составляет 150-250 тысяч рублей. Это варианты с перелетом, трансфером, питанием. Стоимость большая только из-за дороговизны перелета. За чуть меньшую сумму можно поехать в Египет.