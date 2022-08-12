Неприятный сюрприз: пляжи в Сочи оказались переполнены отдыхающими

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Пользователи Сети, которые сейчас находятся в Сочи, подтвердили, что в этом году на городских пляжах буквально некуда постелить полотенце, поэтому приходится даже загорать стоя.

«В Адлере также, совсем нет места», «Вчера в такой же давке купались», «В этом году тут вся страна, придется подвинуться», «Подтверждаю! Пляжи забиты до отказа. Вот денег местные жители поднимут за сезон на нас», – стали писать очевидцы.

Напомним, что в августе на неделю на двоих средний чек на отдых в Турции составляет 150-250 тысяч рублей. Это варианты с перелетом, трансфером, питанием. Стоимость большая только из-за дороговизны перелета. За чуть меньшую сумму можно поехать в Египет.