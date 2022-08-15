Любимый курорт богачей: россиянам предложили отдохнуть на Мальдивах по цене Турции

Этим летом цены на авиабилеты выросли. также подорожали и путевки. А так как Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, то во многие страны стало сложно добраться.

Ранее эксперты выяснили, что отдохнуть даже в Турции за 50 тысяч рублей никто не сможет. В августе на неделю на двоих средний чек на отдых в Турции составляет 125–250 тысяч рублей.