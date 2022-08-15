Любимый курорт богачей: россиянам предложили отдохнуть на Мальдивах по цене Турции

Этим летом цены на авиабилеты выросли. также подорожали и путевки. А так как Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, то во многие страны стало сложно добраться.
Ранее эксперты выяснили, что отдохнуть даже в Турции за 50 тысяч рублей никто не сможет. В августе на неделю на двоих средний чек на отдых в Турции составляет 125–250 тысяч рублей.
Примечательно, что в этом году также особенно популярны путевки в ОАЭ, но сейчас там слишком жаркая погода, которая нравится не всем туристам. А вот на Мальдивах не сезон из-за дождей, но погода там комфортная, поэтому туда можно поехать отдохнуть еще за недорогую стоимость, по сравнению с ценами в феврале или марте.
«Если в ОАЭ в августе еще слишком жарко, то в Турции и на Мальдивах погода комфортная. Да и ценник практически одинаковый, особенно в верхнем сегменте отелей», — заметила генеральный директор турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.
Туроператор «Русский Экспресс» сообщил, что стоимость недельного отдыха на Мальдивах в конце лета начинается от 125 тысяч рублей на двоих. Путевка в пятизвездочный отель с питанием по системе «все включено» от компании MAYEL Travel обойдется для семьи из четырех человек от 800 тысяч рублей за 14 дней.
«Относительно допандемийных времен туры подорожали на 80 процентов: повлияли кризис, инфляция, рост цен на топливо, ограничение авиасообщения», — пояснила Котляр.
Напомним, что Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых курортов богачей. Также миллионерам нравится Греция, но в этом году шенгенские визы россиянам стало получать проблематично.