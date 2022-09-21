В России предложили разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Россия нуждается в срочном решении демографической проблемы, поэтому необходимо материально поддерживать многодетных родителей на государственном уровне. Программа маткапитала, которая пока что действует до 2026 года, может стать бессрочной. А теперь появилось предложение, чтобы материнский капитал можно было потратить на покупку автомобиля.
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов предложил законодательно разрешить использование материнского капитала на покупку первого автомобиля.
Он подчеркнул, что материнский капитал следует разрешить тратить только на покупку «высоколокализованного, отечественного» автомобиля. По его словам, такая инициатива поможет материальному обеспечению молодых семей, а также будет способствовать сбыту новых отечественных машин.
Кроме того, глава АвтоВАЗа заявил, что предприятие планирует возобновить выпуск машин с технологией ABS, а объемы производства достигнут в ближайшем будущем 800 тысяч автомобилей в год, пишет ТАСС.
На данный момент сумма материнского капитала при рождении первенца составляет 524,5 тыс. руб. При рождении второго ребенка выплата составит 693,1 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. руб., если его оформляла.
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Напомним, что Банк России с 1 декабря ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья. Также возможно что «вторичка» лишится ипотеки.