Как получить миллион рублей: правда ли, что материнский капитал значительно увеличится

Россия нуждается в срочном решении демографической проблемы, поэтому необходимо материально поддерживать многодетных родителей на государственном уровне.
Программа маткапитала, которая пока что действует до 2026 года, может стать бессрочной.
Более того: сумму выплат на второго рожденного или усыновленного ребенка, которая сейчас составляет 693 тысячи рублей, могут увеличить почти до миллиона, - до 933 тысяч. А за третьего ребенка будут платить уже 1 миллион 399 тысяч.
С такой инициативой выступили депутаты одной из партий. Законопроект будет рассматриваться этой осенью.
Поможет ли эта мера поднять рождаемость в стране? Как еще можно помочь семьям с детьми? Об этом порталу Тeleprogramma.pro рассказала Ирина Волынец, уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан, лидер общественного движения «Национальный родительский комитет».
Выплаты должны прогрессировать
Фото: Global Look Press
- Материнский капитал – это здорово! Но не надо путать борьбу с бедностью и стимулирование рождаемости. Это не одно и то же. Если мы говорим о том, что многодетная семья должна стать нормой, нам нужно усиленно мотивировать наших родителей становиться многодетными.
Невозможно увеличить количество женщин репродуктивного возраста, но можно сделать так, чтобы они рожали не только своего первого ребенка (и удовлетворяли тем самым свою материнскую потребность), но и становились именно многодетными.
Для этого выплаты должны идти по прогрессирующей шкале. То есть за каждого последующего ребенка нужно платить больше, чем за предыдущего. Это будет по-настоящему мотивировать людей.
Так что я, конечно, поддерживаю эту инициативу, но нужно обязательно предусмотреть прогрессирующую шкалу за рождение последующих детей, - второго, третьего и так далее. Чтобы родители знали: государство приветствует многодетность, оно поддержит не на словах, а на деле, - конкретной денежной помощью.
А как насчет неблагополучных семей?
- Как вы думаете, не станет ли увеличение маткапитала причиной того, что рождаемость повысится в неблагополучных семьях?
Фото: Википедия
- А это уже вопрос профилактики, работа органов опеки. Мы априори относимся к нашим семьям как к добросовестным, добропорядочным. В случае нарушений – есть органы опеки. Но в любом случае, поддержка семей с детьми необходима.
У нас в Татарстане есть проект «Точка трезвости», запущенный по инициативе уполномоченного по правам ребенка. Это лечение за счет средств бюджета республики пьющих родителей, которые находятся на пороге лишения родительских прав.
Мы их лечим, причем лечение – добровольное и амбулаторное. Это очень важно, так как они могут не отрываться на период лечения от своей работы, если они работают.
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Они выздоравливают – у 83% наблюдается устойчивая ремиссия, то есть год и более они не употребляют алкоголь. Более 700 детей в Республике в результате работы этой программы не стали сиротами. И другие субъекты Российской Федерации могли бы воспользоваться нашим опытом, чтобы сократить количество неблагополучных семей.
- А если пьющие родители отказываются лечиться?
- Мы не можем их принудить. В этом случае их лишают родительских прав, поскольку родители не справляются со своими обязанностями, и часто пребывание детей в таких семьях становится опасным.
Но все-таки таких семей в России – немного, в основном семьи благополучные. И для них увеличение суммы материнского капитала станет серьезным стимулом для рождения детей и ощутимой помощью.