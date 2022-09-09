Как получить миллион рублей: правда ли, что материнский капитал значительно увеличится

Россия нуждается в срочном решении демографической проблемы, поэтому необходимо материально поддерживать многодетных родителей на государственном уровне.

Программа маткапитала, которая пока что действует до 2026 года, может стать бессрочной.

Более того: сумму выплат на второго рожденного или усыновленного ребенка, которая сейчас составляет 693 тысячи рублей, могут увеличить почти до миллиона, - до 933 тысяч. А за третьего ребенка будут платить уже 1 миллион 399 тысяч.

С такой инициативой выступили депутаты одной из партий. Законопроект будет рассматриваться этой осенью.

Поможет ли эта мера поднять рождаемость в стране? Как еще можно помочь семьям с детьми? Об этом порталу Тeleprogramma.pro рассказала Ирина Волынец, уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан, лидер общественного движения «Национальный родительский комитет».

Выплаты должны прогрессировать

