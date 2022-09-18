«Вторичка» лишится ипотеки: как изменятся цены на жилье в 2023 году

С позицией Счетной палаты солидарны и многие другие ведомства. Чтобы создать спрос на «вторичку», размер ипотеки должен быть не более 8%, иначе ее не будут брать. Но как только такая ипотека появится, продавцы сразу же начнут повышать цены. С учетом падения доходов населения и неуверенности граждан в завтрашнем дне, покупателей не прибавится.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов признается, что нет механизмов, чтобы сдерживать цены.

«Рынок сам должен привести себя в норму», – подчеркнул он, пишет «МК».

Однако возврат к нормальному функционированию мировой экономики позволил бы снизить цены на жилье, но пока этого не ожидается. А в конце года льготную ипотеку могут свернуть в целом, говорил Минфин. Если ничего не изменится в экономике, то доступность жилья останется такой, какая она сейчас.

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Резкий рост спроса на вторичное жилье может привести к новому витку взлета цен на квадратные метры, считает предприниматель Ростислав Плечко. По его мнению, за вторичным жильем вырастут и семей.

Но если ключевая ставка понизится, что произошла накануне, ипотечные кредиты станут более доступными для российских семей. Они могут воспользоваться кредитованием для покупки вторичного жилья, либо купить недвижимость в новостройке с льготной программой, считает эксперт.