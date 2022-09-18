«Вторичка» лишится ипотеки: как изменятся цены на жилье в 2023 году

В последнее время экономика крайне нестабильна. Это заметно курсу доллара и евро. Также цены на многие товары подорожали. Цены на частные дома в Подмосковье значительно выросли. Квартиры в новостройках в Москве также остаются дорогими. Льготную ипотеку могут взять не все, а некоторые покупатели недвижимости потом оказываются в долгах, так как теряют работу и не могут совершать платежи.
Субсидирование ипотечных ставок привело к разрыву между ценами на новостройки и «вторичку». По мнению экспертов, продлевать такую программу не стоит, так как из-за этого произошло резкое подорожание жилья на первичном рынке в два с лишним раза обгоняющее среднюю инфляцию. И счетная палата уже не поддержала льготную ипотеку на вторичное жилье.
С позицией Счетной палаты солидарны и многие другие ведомства. Чтобы создать спрос на «вторичку», размер ипотеки должен быть не более 8%, иначе ее не будут брать. Но как только такая ипотека появится, продавцы сразу же начнут повышать цены. С учетом падения доходов населения и неуверенности граждан в завтрашнем дне, покупателей не прибавится.
Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов признается, что нет механизмов, чтобы сдерживать цены.
«Рынок сам должен привести себя в норму», – подчеркнул он, пишет «МК».
Однако возврат к нормальному функционированию мировой экономики позволил бы снизить цены на жилье, но пока этого не ожидается. А в конце года льготную ипотеку могут свернуть в целом, говорил Минфин. Если ничего не изменится в экономике, то доступность жилья останется такой, какая она сейчас.
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Резкий рост спроса на вторичное жилье может привести к новому витку взлета цен на квадратные метры, считает предприниматель Ростислав Плечко. По его мнению, за вторичным жильем вырастут и семей.
Но если ключевая ставка понизится, что произошла накануне, ипотечные кредиты станут более доступными для российских семей. Они могут воспользоваться кредитованием для покупки вторичного жилья, либо купить недвижимость в новостройке с льготной программой, считает эксперт.