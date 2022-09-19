Уже с 1 декабря: требования к ипотеке с низким первоначальным взносом ужесточат

В последнее время экономика крайне нестабильна. Это заметно по курсу доллара и евро. Также цены на частные дома в Подмосковье значительно выросли. Квартиры в новостройках в Москве также остаются дорогими. Льготную ипотеку могут взять не все, а некоторые покупатели недвижимости потом оказываются в долгах, так как теряют работу и не могут совершать платежи.
По мнению экспертов, в 2023 году вторичное жилье лишится ипотеки. Цены на квартиры также, возможно, продолжат расти. А теперь стало известно, что Банк России с 1 декабря ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья.
«Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве (далее — кредиты на ДДУ), с первоначальным взносом не выше 10%.
Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Мера направлена на ограничение практики предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом», — отмечается в сообщении.
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Подчеркивается, что принятая мера позволит ограничить практику предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе, пишут «Известия».
За восемь месяцев текущего года количество ипотечных кредитов на первичном рынке сократилось на 14% по сравнению с прошлым годом. На вторичном рынке падение еще глубже — на 46%.