Уже с 1 декабря: требования к ипотеке с низким первоначальным взносом ужесточат

«Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве (далее — кредиты на ДДУ), с первоначальным взносом не выше 10%.

Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Мера направлена на ограничение практики предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом», — отмечается в сообщении.