Уже с 1 октября: россиян предупредили о подорожании импортной мебели на 60%

В последнее время в России растут цены на многие товары. Причиной стали проблемы с логистикой, уход многих зарубежных брендов с отечественного рынка. Эксперты ранее уже объявили, что россиян ждет подорожание кофе, а также может подорожать сотовая связь. Ранее уже было зафиксировано, что на 30% повысилась стоимость ремонта.
Теперь эксперты отмечают, что импортная мебель может подорожать с 1 октября. Страны ЕС полностью запретили поставки российской мебели на свою территорию. Ввели ограничения и другие государства, что рикошетом ударило по доходам национальной отрасли.
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) предложила Минпромторгу ввести заградительную импортную пошлину на уровне 60% на ввоз из недружественных стран мебели и сырья для ее изготовления — древесных плит и фанеры. Уже к до конца сентября в министерстве намерены рассмотреть это предложение.
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«Чтобы не допустить вытеснения наших мебельщиков с внутреннего рынка, ограничения просто необходимы», — подчеркнул гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов.
АМДПР предложила распространить ограничительные меры на большинство видов мебели — кухни, корпусную, мягкую мебель, матрасы, плиты МДФ, OSB, ДСП, фанеру. Исключение сделано лишь для продукции, которая не выпускается в нашей стране, пишет «МК».