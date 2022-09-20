Уже с 1 октября: россиян предупредили о подорожании импортной мебели на 60%

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) предложила Минпромторгу ввести заградительную импортную пошлину на уровне 60% на ввоз из недружественных стран мебели и сырья для ее изготовления — древесных плит и фанеры. Уже к до конца сентября в министерстве намерены рассмотреть это предложение.

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«Чтобы не допустить вытеснения наших мебельщиков с внутреннего рынка, ограничения просто необходимы», — подчеркнул гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов.

АМДПР предложила распространить ограничительные меры на большинство видов мебели — кухни, корпусную, мягкую мебель, матрасы, плиты МДФ, OSB, ДСП, фанеру. Исключение сделано лишь для продукции, которая не выпускается в нашей стране, пишет «МК».