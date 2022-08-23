Кофе подорожает: почему и когда вырастет в России цена на бодрящий напиток

В этом году Бразилия объявила о неурожае кофе. Доля продукта из страны на мировом рынке составляет 40%, и аналитики заговорили о вероятном дефиците и удорожании напитка для конечного потребителя. Глава Ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия не исключает, что такой сценарий ждет и российских любителей кофе.
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«Да, подорожание сырья сказывается на себестоимости производства и конечной цене. Но насколько текущая ситуация будет иметь серьезные последствия, пока сложно сказать. Если биржевые цены зафиксируются на высоких уровнях надолго, то изменение розничной цены мы увидим только через полгода, не раньше», - объяснил расклад эксперт сайту «Комсомольская правда».