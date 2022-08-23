Кофе подорожает: почему и когда вырастет в России цена на бодрящий напиток

В этом году Бразилия объявила о неурожае кофе. Доля продукта из страны на мировом рынке составляет 40%, и аналитики заговорили о вероятном дефиците и удорожании напитка для конечного потребителя. Глава Ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия не исключает, что такой сценарий ждет и российских любителей кофе.

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