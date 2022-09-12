Россиян предупредили о взлете цен на услуги мобильной связи — насколько все подорожает

Россиян предупредили об ожидаемом подорожании услуг мобильной связи. Рост цен в этой категории, как считают аналитики, неизбежен. Так, компании-операторы сотовой связи уже готовятся к новому витку повышения тарифов.

По прогнозам экспертов, еще до конца года цены операторов могут вырасти на 15-18%. Казалось бы, относительно немного. Однако и эти траты скажутся на кошельках пользователей сотовой связью.

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Представители операторов также добавили, что в этом году повышение цен и так составило от 2 до 15%. При этом аналитики утверждают, что такое подорожание не превышает инфляцию.

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По материалам Pensnews