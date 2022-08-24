Можно разориться: ипотека под 0,1% годовых оказалась с большим подвохом

Недавно эксперты провели анализ стоимости квартир. Рынок недвижимости недавно переживал непростое время, когда спрос на жилье снизился. Съем жилья на этом фоне в Москве также подешевел. Однако многие семьи предпочитают брать ипотеку, хотя покупка недвижимости стала роскошью и многих вгоняет в долги.
В России, а особенно в Москве и в Санкт-Петербурге, застройщики стали часто предлагать ипотечникам ставку от 0,01% до 0,1% годовых. На первый взгляд — фактически как в Европе. Квартиру, к примеру, можно взять за 10 миллионов на 20 лет — тогда переплачиваем вроде бы лишь от 20 до 200 тысяч рублей. Но оказалось, что тут есть уловка риелторов, которая вынуждает людей разоряться.
Так некоторые застройщики и банки предлагают первый взнос всего 10% и в первые два года платежи символические — меньше 50 тысяч рублей в месяц. При таких условиях многие с радостью берут «однушку» номинальной ценой в 9 миллионов рублей, но с подорожанием она выходит уже почти 11 миллионов. Риелторы просто компенсируют низкую ставку подорожанием квартир.
Это увеличение может составить в отдельных случаях и 30%, и 50%. А просчитать конечную сумму выплат достаточно сложно даже человеку с экономическим образованием. И ждать выгоду с нынешними завышенными ценами на жилье не приходится.
За год средняя цена квадратного метра на рынке жилья Москвы выросла на 17,2%, на рынке апартаментов — на 13,3%.
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Бывают и такие случаи, когда люди покупают квартиру на стадии котлована по низкой ставке, а потом теряют работу и не могут выплачивать ипотеку. Продать квартиру за первоначальную стоимость невозможно.
На самом деле, приобретение жилья при существующих ценах загоняет в кабалу не только с ипотечным кредитом в символические 0,01%, но даже просто в рассрочку (беспроцентную) на 20–30 лет, отмечают эксперты, пишет «МК».