Можно разориться: ипотека под 0,1% годовых оказалась с большим подвохом

Так некоторые застройщики и банки предлагают первый взнос всего 10% и в первые два года платежи символические — меньше 50 тысяч рублей в месяц. При таких условиях многие с радостью берут «однушку» номинальной ценой в 9 миллионов рублей, но с подорожанием она выходит уже почти 11 миллионов. Риелторы просто компенсируют низкую ставку подорожанием квартир.

Это увеличение может составить в отдельных случаях и 30%, и 50%. А просчитать конечную сумму выплат достаточно сложно даже человеку с экономическим образованием. И ждать выгоду с нынешними завышенными ценами на жилье не приходится.

За год средняя цена квадратного метра на рынке жилья Москвы выросла на 17,2%, на рынке апартаментов — на 13,3%.

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Бывают и такие случаи, когда люди покупают квартиру на стадии котлована по низкой ставке, а потом теряют работу и не могут выплачивать ипотеку. Продать квартиру за первоначальную стоимость невозможно.

На самом деле, приобретение жилья при существующих ценах загоняет в кабалу не только с ипотечным кредитом в символические 0,01%, но даже просто в рассрочку (беспроцентную) на 20–30 лет, отмечают эксперты, пишет «МК».