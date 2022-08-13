Частные дома подорожали: эксперт рассказал, что станет с ценами на жилье в Подмосковье в 2023 году

Вопрос с жильем всегда стоит остро. И после пандемии был очень сильный рост цен на квартиры в Москве и Подмосковье. По мнению экспертов, доступность жилья ухудшается с каждым днем. Хотя банки снизили ставки по ипотеке.
А вот стоимость частных домов в России за год выросла на 15%. В Подмосковье бюджетный дом из газобетона с участком в 6 соток в пределах 6 км от Московской кольцевой автодороги (МКАД) вырос в стоимости с 20 млн рублей в 2021 до 25 млн рублей в нынешнем году.
По сравнению с 2021 годом спрос на индивидуальное жилое строительство сократился на 30%, а весной наблюдалось еще большее снижение спроса — до 70%.
В данный момент в эксплуатацию сдаются дома, построенные из материалов по старым ценам, изменение цены из-за стоимости стройматериалов следует ожидать не ранее начала 2023 года.
При этом они могут стать дешевле за счет снижения себестоимости, что приведет к корректировке цен на 10-15%, об этом поведал глава строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский, пишут «Известия».
Напомним, что недавно также стало известно, что правила господдержки многодетных семей могут измениться в ближайшем будущем. Воспользоваться субсидией в 450 тысяч рублей для погашения ипотеки смогут семьи, у которых третий ребенок родится до конца 2023 года.