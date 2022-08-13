Частные дома подорожали: эксперт рассказал, что станет с ценами на жилье в Подмосковье в 2023 году

А вот стоимость частных домов в России за год выросла на 15%. В Подмосковье бюджетный дом из газобетона с участком в 6 соток в пределах 6 км от Московской кольцевой автодороги (МКАД) вырос в стоимости с 20 млн рублей в 2021 до 25 млн рублей в нынешнем году.

По сравнению с 2021 годом спрос на индивидуальное жилое строительство сократился на 30%, а весной наблюдалось еще большее снижение спроса — до 70%.