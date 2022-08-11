На смену H&M и Zara в торговые центры приходят продавцы дешевой одежды

На смену ушедшим из России западным магазинам одежды в торговые центры пришли не только отечественные бренды, но и продавцы дешевых вещей, которые раньше торговали в спальных районах.
Недорогие магазины, которые раньше располагались у метро, в подвальных помещениях, на первых этажах многоэтажек и в прочих местах поближе к клиентам, теперь получают площади в больших ТЦ. Надо же кому-то занять место закрывающихся H&M, Adidas, Zara и прочих.
Об этом пишет портал о торговле Shopper’s. Региональный директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева назвала изданию несколько недорогих сетей, которые недавно заехали в молы: «Смешные цены», Prime store, «Одежда и обувь», «Экономшоп», «Планета одежды». Такие названия наверняка близки тем покупателям, чей доход на позволяет одеваться в брендовых магазинах. Но теперь они все чаще встречаются в крупных торговых центрах.
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Качество товаров и выкладка одежды в таких точках может быть не на высоте, зато цены бюджетные. ТЦ начали обращать на них внимание, потому как новые крупные игроки на российском рынке появляются достаточно медленно, а магазины экономкласса всегда славились своей мобильностью и неприхотливостью. Впрочем, эксперты издания не исключают, что это может быть временное явление, и скоро брендовые сети вытеснят своих «уличных» коллег на прежние позиции.