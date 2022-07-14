Остается до конца года: стало известно о судьбе Zara в России

Компания Inditex, владеющая брендами одежды Zara, Oysho, Bershka и многими другими, закрыла свои магазины в России минувшей весной, заявив, что покидает рынок. Но сейчас стало известно, что фирма остается арендатором площадей, которые занимала до ситуации. Оказалось, что владельцы хотят продлить договоры до конца года, а в некоторых местах – до марта 2023-го, и просит пониженную ставку от собственников помещений.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Сам Inditex еще не сделал заявление, когда откроет свои магазины в России. «Известия» пишут, что ритейлер готов вернуться на рынок, логистика с учетом новых реалий уже налажена. Затянувшийся простой, по-видимому, связан с поисками ответа, как именно брендам возобновить работу – продать бизнес местному партнеру или реализовать франшизу.