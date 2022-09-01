Стопки документов: как россиянам получить шенгенскую визу после отмены упрощенного режима с Европой

В последнее время туристам из России стало сложнее попасть в дальние страны, так как Евросоюз закрыл небо для отечественных самолетов. Даже отправится во Францию или Италию прямым рейсом пока нельзя.

При этом летом не было свободного окошка, чтобы получить шенгенскую визу. Однако на днях было объявлено решение о приостановке действия соглашения об упрощении оформления виз для россиян.