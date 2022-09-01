Стопки документов: как россиянам получить шенгенскую визу после отмены упрощенного режима с Европой

В последнее время туристам из России стало сложнее попасть в дальние страны, так как Евросоюз закрыл небо для отечественных самолетов. Даже отправится во Францию или Италию прямым рейсом пока нельзя.
При этом летом не было свободного окошка, чтобы получить шенгенскую визу. Однако на днях было объявлено решение о приостановке действия соглашения об упрощении оформления виз для россиян.
Некоторые страны ЕС ранее уже перестали выдавать визы Россиянам. Однако полностью запрещать получать шенген гражданам России ЕС не стали. Но процесс получения визы значительно усложнится. Раньше соглашение упрощало выдачу виз на 90 дней в течение каждого полугодового периода гражданам РФ и ЕС на взаимной основе. Сроки рассмотрения заявлений также были прописаны — от 10 до 30 дней, в экстренных случаях — до трех.
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Теперь по данным газеты Financial Times, получить визу можно будет, предоставив больше документов, а само оформление будет стоить дороже. Самое главное — процедура рассмотрения станет значительно дольше. Предполагается, что из-за этого выдача шенгенских виз резко сократится.
Без соглашения консульский сбор на оформление визы составляет 80 евро. Что же касается сроков, то их точная продолжительность неизвестна, поскольку каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке, без каких-либо шаблонов.
Выдачу виз для россиян уже прекратили некоторые страны — это Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Мальта, Литва, Латвия и Эстония. Финляндия же с 1 сентября ограничила процесс получения виз для россиян.