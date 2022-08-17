Граница на замке: Эстония отменит действие всех шенгенских виз для россиян

Эстония стала одной из первых стран, закрывших свои границы для граждан России и отказавшаяся выдавить им визы.

Теперь государство намерено пойти еще дальше. Эстония явно недовольна тем, что ее используют в качестве транзита на территории других европейских стран.

В ближайшее время правительство Эстонии хочет рассмотреть вопрос о том, чтобы не пускать к себе граждан России с шенгенскими визами, выданными в консульствах других европейских стран.

«Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии также и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, но выдавалась не в Эстонии. Основной договор Евросоюза позволяет государствам-членам блокировать въезд через свои границы гражданина России, получившего визу в третьем государстве-члене Евросоюза», — цитирует министра иностранных дел Эстонии Рейнсалу портал ERR.

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