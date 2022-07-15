Стало известно, какие источники денег россияне используют для первого взноса по ипотеке

В современном мире особенно важно иметь свою жилье. Хотя многие предпочитают снимать недвижимость, чтобы не быть привязанными к одному месту.
Ко всему прочему, в этом году аренда квартир подешевела, и эксперты утверждают, что цены на съем жилья продолжат падать. Однако ипотеки остаются все так же востребованы.
Многие звезды покупают элитные квартиры в ипотеку. Однако они зарабатывают большие деньги и у них нет проблем с первоначальным взносом. Хотя он за последний месяц вырос.
Так, аналитики выяснили, откуда россияне берут деньги, чтобы взять жилье в ипотеку.
Многие тратят на первоначальный взнос свои сбережения. Именно так поступают около 63% респондентов. При этом 22% опрошенных вложили в покупку деньги, которые выручили от продажи имевшегося жилья. Используют для улучшения жилищных условий и материнский капитал — его применили 12% заемщиков.
«Еще 12% опрошенных занимали средства на эти цели у друзей или на работе, 6% — продавали имущество. Важно, что потребительский кредит на первоначальный взнос берут не более 3%, что свидетельствует об ответственном поведении российских ипотечников», — пишет «Дом.РФ».
В нем также указывается, что около половины опрошенных приобрели жилье с первоначальным взносом больше 30%. Только у 14% заемщиков, оформлявших ипотеку в 2017–2021 годах, взнос был ниже 15%.
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Ранее сотрудники Сбербанка рассказали, кому повысят размер первоначального взноса. Тем, у кого заявки на ипотеку уже одобрены, ни о чем переживать не стоит.