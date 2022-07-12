Стало известно, кому повысят первоначальный взнос на ипотеку

На самом деле тем клиентам Сбербанка, чьи заявки на ипотеку уже одобрены, первоначальный размер взноса повышать не будут. Увеличенную сумму банк требует лишь от тех, кому невозможно предоставить ссуду на прежних условиях. По словам сотрудников банка:

«Банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой. По заявкам, где ранее был бы однозначный отказ, банк стал предлагать кредит на индивидуальных условиях, например с увеличенным первоначальным вносом для снижения кредитной нагрузки».

Таких случаев, как сообщает Телеканал «360», зафиксировано уже не менее тысячи.

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