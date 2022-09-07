Состоялась презентация новых iPhone 14 и 14 Plus: как выглядят смартфоны Apple и что в них нового

В этом году Россию покинули многие зарубежные компании. В том числе Apple приостановила продажу своих товаров в российских магазинах. Перестали работать и некоторые сервисы, такие как Apple Pay. Однако на полках техника продолжает появляться благодаря параллельному импорту. Даже цены на технику недавно вернулись на февральский уровень.
Поэтому многие россияне ждут появления новой линейки iPhone, Watch, AirPods. 7 сентября состоялась презентация смартфонов и другой техники Apple.
Примечательно, что iPhone 14 внешне очень сильно похожа на своего предшественника. В линейке появится Plus-модель с экраном 6,7 дюйма, у стандартного устройства будет такой же дисплей, как и в iPhone 13.
На выбор пять цветов: красный, черный, белый, серебристо-сиреневый и голубой.
У нового смартфона мощный процессор A15, батарея до 24 часов — самый большой срок в истории «яблочных» смартфонов, улучшенная камера 12 Мп с автофокусом (в том числе на фронтальной камере). Стоимость от 799 и 899 долларов соответственно.
Многих порадовало то, что iPhone 14 Pro и Pro Max получили камеру 48 Мп.Напомним, что у прошлой линейки было всего 12 Мп.
AirPods. Фото: кадр из презентации
На презентации также анонсировали новые черные и улучшенные AirPods и часы Apple Watch Ultra. Последние существенно модернизировали, теперь часы могут измерять температуру тела, предсказывать овуляцию, отслеживать менструальный цикл и советовать вам обратиться к врачу, если показатели организма не в норме.
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Watch. Фото: кадр из презентации
iPhone 14 Pro теперь представлен без «челки». Этот вырез, оставшийся вместо челки, получил название Dynamic Island — его будут использовать для анимаций и показа уведомлений. Также он представлен в четырех цветах, среди которых новый черный и нежный лиловый ( Dynamic Island). iPhone 14 Pro и 14 Pro Max стоят от 999 и 1 099 долларов.