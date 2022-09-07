Состоялась презентация новых iPhone 14 и 14 Plus: как выглядят смартфоны Apple и что в них нового

Поэтому многие россияне ждут появления новой линейки iPhone, Watch, AirPods. 7 сентября состоялась презентация смартфонов и другой техники Apple.

Примечательно, что iPhone 14 внешне очень сильно похожа на своего предшественника. В линейке появится Plus-модель с экраном 6,7 дюйма, у стандартного устройства будет такой же дисплей, как и в iPhone 13.

На выбор пять цветов: красный, черный, белый, серебристо-сиреневый и голубой.