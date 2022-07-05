В Россию стали ввозить iPhone и MacBook по параллельному импорту

Хорошая новость для поклонников техники Apple: с июня в их торговые точки поставляют iPhone и MacBook по параллельному импорту.

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«Яблочные» устройства поступают в продажу в «М.Видео-Эльдорадо», на Wildberries и в другие интернет-магазины. «Известия» сообщают, что цены на эту технику почти не отличаются от тех, что были в феврале.

Покупатели также не лишатся гарантий, которые им давали на товар. Только ранее она была от производителя, а теперь от продавца.

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