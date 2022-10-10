Снова двузначная: банки неожиданно подняли ставку по ипотеке

Рынок жилья пошел на снижение, но банки вместо того, чтобы снизить ставки, решили сделать наоборот.

За последнюю неделю все главные кредитные организации подняли ставки по ипотеке — в среднем на 0,5%. Теперь минимальная ставка — выше 10% годовых. В частности, в «Сбере», на который приходится половина всех выдаваемых ипотечных кредитов в стране, минимальная ставка составляет 10,4% годовых.

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У банкиров есть объяснение такому решению. Во-первых, банки обычно ориентируются на общую ситуацию в экономике, а сейчас она неопределенная. Также многие мужчины, которые стабильно выплачивали ипотеку, попали под мобилизацию, поэтому банки хотят снизить свои риски потери заработка, повышая ставки.

Также они обращают внимание на доходность гособлигаций, которая составляет от 8 до 10 процентов годовых. Таким образом выходит, что банкам надежнее и выгоднее в нынешних условиях купить облигации и давать свободные средства в долг государству, а не гражданам и застройщикам. И чтобы ипотечники стали более «привлекательны» для банков, им придется платить больше, пишет «Комсомольская правда».