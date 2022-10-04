Запрет на валюту: эксперты рассказали, что будет с оборотом долларов и евро в России

В этом году в России финансовая система была подвергнута санкциям. Решение о запрете ввоза в Россию наличной валюты стало одним из самых болезненных. Евросоюз ввел запрет на евро, а следом и США на доллар. Но граждане до сих пор имеют возможность приобретать и продать эти иностранные деньги — во многом благодаря взвешенной работе российской банковской системы.
Ранее в страну ввозили иностранную валюту. К примеру, в 2021 году было ввезено $16,24 млрд и около 8 млрд евро. На количество влияют только финансовые факторы. В 2020-м в Россию было ввезено почти на 20% больше долларов и евро, чем в 2021-м.
«Один из основных каналов, по которым в нашу страну поступает сегодня доллар и евро, — это продажа товаров на экспорт за евро и доллары. Деньги поступают на счета корпораций, открытые в иностранных банках или в российских, не попавших под санкции, в долларах и евро соответственно», — говорит президент «Евразийского бизнес-альянса» Андрей Морозов.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также доллары и евро поступают в страну с отпускниками, командировочными, приезжающими иностранцами.
«Россияне достаточно долгое время держали все свои сбережения в долларах, чуть меньше — в евро. На сегодняшний день порядка 80% сбережений россиян находятся именно в этих валютах, несмотря на то что последнее время поток желающих продать валюты в банках увеличился», — пояснил Морозов.
Главная угроза в такой ситуации — это прекращение организованных торгов на бирже иностранной валюты. Но и в этом случае ничего критичного не произойдет. Торговлю, вероятнее всего, переведут на внебиржевой рынок, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн, пишет МК.