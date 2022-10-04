Запрет на валюту: эксперты рассказали, что будет с оборотом долларов и евро в России

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Также доллары и евро поступают в страну с отпускниками, командировочными, приезжающими иностранцами.

«Россияне достаточно долгое время держали все свои сбережения в долларах, чуть меньше — в евро. На сегодняшний день порядка 80% сбережений россиян находятся именно в этих валютах, несмотря на то что последнее время поток желающих продать валюты в банках увеличился», — пояснил Морозов.

Главная угроза в такой ситуации — это прекращение организованных торгов на бирже иностранной валюты. Но и в этом случае ничего критичного не произойдет. Торговлю, вероятнее всего, переведут на внебиржевой рынок, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн, пишет МК.