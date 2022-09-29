Невероятные скидки: в России «рухнули» цены на жилье

Не так давно эксперты уже спрогнозировали падение цен на жилье. Отмечалось, что стоимость квартир уменьшится на 20-30%. При этом риэлторы также считали, что квартиры в новостройках в Москве остаются дорогими. При этом есть шанс, что ипотека на вторичное жилье может исчезнуть. А уже с 1 декабря требования к ипотеке с низким первоначальным взносом ужесточат.
На этот раз аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов рассказал, что многие собственники стали продавать жилье. Квартиры хотят продать в кратчайшие сроки, поэтому и цены на них упали. В некоторых случаях скидки могут составлять 30-40 процентов от начальной цены.
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Также есть предложения, где дисконт составляет 60 процентов. Партнер компании Welcome 24 Михаил Клименков пояснил, что многие стали продавать жилье, так как собрались уехать жить за границу. Также в таких случаях многие хотят получить деньги, чтобы было на что жить в другой стране, пишут «Известия».
Ранее стало известно, что в Москве заметно упал спрос на аренду жилья. За неделю показатель упал на 10 процентов, при этом спрос на элитное жилье снизился сразу на 50 процентов.