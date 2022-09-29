Невероятные скидки: в России «рухнули» цены на жилье

На этот раз аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов рассказал, что многие собственники стали продавать жилье. Квартиры хотят продать в кратчайшие сроки, поэтому и цены на них упали. В некоторых случаях скидки могут составлять 30-40 процентов от начальной цены.

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