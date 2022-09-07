Счет в квитанции станет меньше! Россиянам подсказали, как экономить на ЖКХ

Россиянам подсказали, как уменьшить счета за коммуналку. Лайфхак достаточно прост! Этот метод в первую очередь заинтересует ту категорию граждан, которая находится на пенсии.

Так, генеральный директор компании сферы ЖКХ ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев объяснил, как платить меньше за вывоз мусора. Сделать это можно вполне законным способом.

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Эксперт напомнил, что тарифы на вывоз мусора в России могут начисляться двумя способами: первый — количество жильцов, второй — общий метраж квартир.

В двух этих случаях есть возможность уменьшить платежи. Однако есть и условия. К примеру, если собственник не проживал в квартире более 5 дней, то он вполне может рассчитывать на перерасчет.

Чтобы получить данную услугу (перерасчет. — Прим. ред.) за период своего отсутствия, жильцу нужно предоставить соответствующие бумаги, которые это подтверждают. К примеру, билеты на самолет, поезд или чек из отеля.

Предоставить бумаги нужно в управляющую компанию либо расчетный центр.

Если перерасчет не будет произведен, можно обратиться в суд. В этом случае закон практически всегда будет на стороне заявителя.

По материалам Prime