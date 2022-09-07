В квитанции включат новую услугу? Какие дополнительные расходы добавят в коммуналку россиян

Уже в самое ближайшее время россияне смогут увидеть другие суммы в коммунальных платежах. Так, в расчет планируется ввести еще одну услугу — стоимость и установку газоанализаторов, а также плату за их обслуживание. Подобный проект будет рассматривать Госдума.

При этом инициаторы считают, что новшество позволить снизить количество случаев утечки, из-за которых возможны аварийные ситуации в многоквартирных домах.

Так, приборы смогут самостоятельно перекрывать газ, но платить за них придется россиянам — сначала за покупку, а потом и за установку с обслуживанием.

Стоимость прибора составляет 3,5–5 тысяч рублей, а последующая ежемесячная плата — 100–150 рублей. В том случае, если проект будет одобрен и принят, владельцам жилья придется платить за новую услугу, которая появится в коммунальных платежах.

Ранее мы писали о том, как экономить на ЖКХ и сделать счет за коммуналку меньше.

По материалам «Известий».