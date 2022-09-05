Путешествие с лучшими видами: назван необычный способ добраться до Франции за 17 тысяч рублей

В России любители путешествий негодуют уже второй год, так как добраться до дальних стран стало сложно из-за закрытого небо над Европой для отечественных самолетов. А недавно была отменена упрощенная выдача шенгена россиянам. Некоторые страны вообще больше не выдают визы гражданам России.
Для тех, кто осенью хочет отдохнуть на море, недавно были объявлены дешевые туры в ОАЭ. Также можно отдохнуть на Сейшелах, в Турции и Египте. А если вы мечтаете оказаться в Париже, то выход тоже есть. Российским туристам назвали «самый северный» и бюджетный способ добраться до Франции.
Для экономии на проезде отечественным путешественникам предложили сначала отправиться в Мурманск, а оттуда доехать до популярной европейской страны через Норвегию. До северного пограничного пункта россиянам можно добраться двумя способами: на поезде или самолете — цена стартует от 3,9 и 6,3 тысячи рублей на человека. Время в пути составит 36 и 2,5 часа соотвественно.
Затем нужно приобрести билеты на четырехчасовой автобус, следующий по маршруту Мурманск — Киркенес (Норвегия), где располагается ближайший аэропорт. Стоимость проезда в одну сторону для взрослого пассажира составляет две тысячи рублей.
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Уже из города Киркенес можно добраться до аэропорта Осло. Цена билета на одного человека в компании Scandinavian Airlines стартует от трех тысяч рублей, время в пути — около двух часов. А оттуда можно улететь в Париж.
К примеру, рейсом Air France — за 8,7 тысячи рублей с человека. Таким образом дорога до Франции обойдется в 17,6 тысячи рублей, пишет портал TourDom.ru. Но стоит добавить, что для этой поездки нужна шенгенская виза.