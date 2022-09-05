Путешествие с лучшими видами: назван необычный способ добраться до Франции за 17 тысяч рублей

Для экономии на проезде отечественным путешественникам предложили сначала отправиться в Мурманск, а оттуда доехать до популярной европейской страны через Норвегию. До северного пограничного пункта россиянам можно добраться двумя способами: на поезде или самолете — цена стартует от 3,9 и 6,3 тысячи рублей на человека. Время в пути составит 36 и 2,5 часа соотвественно.

Затем нужно приобрести билеты на четырехчасовой автобус, следующий по маршруту Мурманск — Киркенес (Норвегия), где располагается ближайший аэропорт. Стоимость проезда в одну сторону для взрослого пассажира составляет две тысячи рублей.

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Уже из города Киркенес можно добраться до аэропорта Осло. Цена билета на одного человека в компании Scandinavian Airlines стартует от трех тысяч рублей, время в пути — около двух часов. А оттуда можно улететь в Париж.

К примеру, рейсом Air France — за 8,7 тысячи рублей с человека. Таким образом дорога до Франции обойдется в 17,6 тысячи рублей, пишет портал TourDom.ru. Но стоит добавить, что для этой поездки нужна шенгенская виза.