Приятные цены на туры в ОАЭ: у россиян появилась возможность отдохнуть за 50 тысяч рублей

В сентябре можно недорого отдохнуть в арабской стране. Чуть дороже обойдется размещение в пятизвездочном отеле.
Самолет

Фото: Global Look Press

Лето завершилось, но пора отпусков обычно длится гораздо дольше. Теперь наступил бархатный сезон, поэтому на многих курортах по-прежнему много туристов. Снизились цены на поездки в Таиланд. А недавно на Мальдивы можно было съездить по цене Турции. С наступлением осени еще один популярный курорт стал дешевле, хотя там очень комфортная погода. 

На этот раз туристам предложили отправиться в ОАЭ. Там летом крайне жарко, а в сентябре наступает тепло не менее 30 градусов тепла. Если отправится в ближайшие даты в арабскую страну, то можно потратить небольшую сумму, в сравнении со стоимостью других курортов.

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Coral Travel предлагает путевку на шесть дней с проживанием в отеле три звезды за 103 тысячи рублей на двоих, то есть чуть больше 50 тысяч рублей на одного человека с учетом перелета.

Тур с размещением в пятизвездочном отеле с питанием на базе завтраков обойдется дороже, но не на много – в 116 тысяч рублей на двоих. Туроператор Fun&Sun также предлагает забронировать путевку на семь ночей в четырехзвездочный отель за 68 тысяч рублей на человека, сообщает АТОР.

Напомним, что с 1 октября рейсы в ОАЭ начнет выполнять авиакомпания «Аэрофлот». 

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