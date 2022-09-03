Приятные цены на туры в ОАЭ: у россиян появилась возможность отдохнуть за 50 тысяч рублей

Coral Travel предлагает путевку на шесть дней с проживанием в отеле три звезды за 103 тысячи рублей на двоих, то есть чуть больше 50 тысяч рублей на одного человека с учетом перелета.

Тур с размещением в пятизвездочном отеле с питанием на базе завтраков обойдется дороже, но не на много – в 116 тысяч рублей на двоих. Туроператор Fun&Sun также предлагает забронировать путевку на семь ночей в четырехзвездочный отель за 68 тысяч рублей на человека, сообщает АТОР.

Напомним, что с 1 октября рейсы в ОАЭ начнет выполнять авиакомпания «Аэрофлот».