Билеты на курорт богачей за 47 тысяч рублей: появились прямые рейсы на Сейшелы

Лето идет к своему завершению. Однако отдыхающие на черном море недавно были раздосадованы тем, что погодам там испортилась.
Было объявлено штормовое предупреждение, а в некоторых местах даже образовались смерчи. Но для многих остаются актуальны полеты за границу. Недавно подешевели полеты на Мальдивы.
Осень также отдохнуть заметно дешевле можно в Таиланде. Однако теперь «Аэрофлот» запустил рейсы на Сейшелы. Теперь туда можно добраться без пересадок. В продажу поступили билеты на прямые рейсы в сейшельский аэропорт Маэ из Москвы.
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Приобрести билеты на Сейшельские острова, которые считаются любимым курортом богачей, можно начиная с 8 октября. Билет в одну сторону обойдется примерно в 47 тысяч рублей, а туда-обратно — в 72 тысячи рублей.
Напомним, что рейсы «Аэрофлота» на Сейшелы появились еще в конце августа. Билеты поступили в продажу только сейчас, так как нужно было урегулировать вопрос с графиком полетов. Теперь вылеты на курорт будут совершаться два раза в неделю, по понедельникам и субботам, пишет Lenta.