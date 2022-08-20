Билеты на курорт богачей за 47 тысяч рублей: появились прямые рейсы на Сейшелы

Лето идет к своему завершению. Однако отдыхающие на черном море недавно были раздосадованы тем, что погодам там испортилась.

Было объявлено штормовое предупреждение, а в некоторых местах даже образовались смерчи. Но для многих остаются актуальны полеты за границу. Недавно подешевели полеты на Мальдивы.