Пластиковые карты могут уйти в прошлое: магазины стали отказываться принимать кредитки

Отмечается, что терминалы для оплаты имеются в таких заведениях, но их намеренно не достают, предлагая расплатиться с помощью QR-код для системы онлайн-платежей. Эксперт пояснил, что такое ведение бизнеса направлено на снижение издержек в условиях сокращения доходов населения, а значит, потока клиентов, выручки, ассортимента.

Платить при помощи онлайн-переводов или наличными — значит, уходить от комиссии за эквайринг (обслуживание банковских карт).

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«Доходы людей сократились, они готовы платить меньше, чем раньше. А меньше посетителей — меньше рентабельность, при этом зарплату и аренду нужно платить. В таких условиях любой, даже смешной процент экономии играет свою роль», — рассказал директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

С ограничением работы в России свои бонусы для бизнеса убрали, разумеется, и системы VISA и Master Card. В этих условиях логично, что компаниям выгоднее делать ставку на онлайн-переводы. Обычным покупателям также удобно делать онлайн-переводы, но многие банки огранили их количество, поэтому, если часто пользоваться такой функцией, уже взимается комиссия. Поэтому оплата наличными остается более выгодной в таком случае, пишет МК.