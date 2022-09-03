Новая привилегия карты «Мир»: россияне смогут оплачивать газ с кешбэком

Теперь стало известно, что картой «Мир» лучше оплачивать газ, тогда можно получить кешбэк. Однако эта программа будет действовать меньше года.

«С 1 сентября 2022 года по 31 марта 2023 года, оплачивая национальной платежной картой «Мир» счет за потребленный природный газ, можно будет получить кешбэк в 1% от стоимости услуг», — говорится в пресс-релизе системы.

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