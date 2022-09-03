Новая привилегия карты «Мир»: россияне смогут оплачивать газ с кешбэком

Банковская карта «Мир» уже имеет множество плюсов. На нее приходят выплаты от государства, включая пенсию.
Это удобно, так как денежные средства не нужно ходить и получать в самом банке, а расплачиваясь в магазинах, которые являются партнерами банка, также можно получать скидки и другие бонусы.
Теперь стало известно, что картой «Мир» лучше оплачивать газ, тогда можно получить кешбэк. Однако эта программа будет действовать меньше года.
«С 1 сентября 2022 года по 31 марта 2023 года, оплачивая национальной платежной картой «Мир» счет за потребленный природный газ, можно будет получить кешбэк в 1% от стоимости услуг», — говорится в пресс-релизе системы.
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Уточняется, что кешбэк доступен при оплате услуг в личных кабинетах на сайтах и в мобильных приложениях компаний группы «Газпром межрегионгаз». Стоит знать, что кешбэк вернется на карту, с которой был совершен платеж, в течение пяти-семи рабочих дней с даты оплаты, пишут «Известия».
Напомним, что не так давно многие россияне также смогли получить туристический кешбэк также благодаря карте «Мир». Такой бонус получили те, кто путешествовал по стране и оплачивал поездки с помощью карты «Мир».