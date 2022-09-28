Эксперты назвали сроки, когда подешевеют авиабилеты и появятся прямые рейсы за рубеж

По словам экспертов, отпуск можно планировать на конец октября, ноябрь. Так появились прямые рейсы на Шри-Ланку. С 9 октября дважды в неделю будут рейсы в Коломбо по цене от 21,3 тыс. руб. с человека в одну сторону. С 30 октября появится маршрут Москва — Бангкок 7 раз в неделю, но цена на этот рейс еще не установлена. С 1 октября обещают прямой чартер на тайский Пхукет.

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А уже в декабре начнется горнолыжный сезон. Можно отправится в Армению и Казахстан, который славится высокогорным катком Медео. В Иране в районе столицы есть сразу три действующих горнолыжных курорта, а билет Москва — Тегеран туда-обратно стоит всего 13 тыс. руб. и всего 3 часа в пути, пишет «МК».