Отдых на море стал доступнее: «Аэрофлот» возобновит рейсы в Египет

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По данным компании, снова будут совершаться регулярные полеты по двум любимым пляжным направлениям россиян. Так, на воздушных линиях перевозчик обещает задействовать комфортабельные широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330. Рейсы начнут выполняться с 1 октября из подмосковного аэропорта Шереметьево.

Напомним, что «Аэрофлот» также возвращает в расписание рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа.