Отдых на море стал доступнее: «Аэрофлот» возобновит рейсы в Египет

В России не так давно была объявлена частичная мобилизация. Многие граждане уже получили повестки. В Минобороны России заявили об отсутствии ограничений на передвижение граждан при частичной мобилизации. Тем временем компания «Аэрофлот» сообщила, что полностью вернет деньги за купленные авиабилеты мобилизованным гражданам, если покупка была совершена до 21 сентября.
Отметим, что осень является бархатным сезоном на многих курортах. Есть семьи, которые запланировали отпуска. И на этом фоне российская авиакомпания «Аэрофлот» c 1 октября возобновит полеты в Египет.
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По данным компании, снова будут совершаться регулярные полеты по двум любимым пляжным направлениям россиян. Так, на воздушных линиях перевозчик обещает задействовать комфортабельные широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330. Рейсы начнут выполняться с 1 октября из подмосковного аэропорта Шереметьево.
Напомним, что «Аэрофлот» также возвращает в расписание рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа.